Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова нарвалася на критику через новий невдалий шпагат

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram жінки.

«Часто сидіти на двох стільцях одночасно не просто.. Але мені це вдається! Ви хотіли шпагат на льоду, це не потрібно. Отримаєте на яхті», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що користувачі мережі не стримували емоцій, про що говорять коментарі під знімком.

«Не пришвартувалася», «По моєму у неї уповільнена шизофренія...одна і та ж поза, у нескінченності», «Ось тепер Анастасії дістанеться і за шпагат і за яхту», «Тримай ноги ширше», «раскоряга», «ну скільки вже можна, а?», - пишуть вони.

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Артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram роликом з величезною черепахою (щоб подивитися, проскролльте вниз). Новорічні канікули балерина проводить в Таїланді, де і стала очевидцем небаченого видовища. Величезна рептилія, відклавши яйця в піску на березі, прямувала назад в океан. Навколо тварини зібралися здивовані перехожі з телефонами, в тому числі і Волочкова. На щастя, черепасі ніхто не завадив і вона успішно дісталася до води.

Настя пригадала, як на неї колись напав такий "звір", коли вона відпочивала в Туреччині. За її словами, черепаха так сильно вкусила її за коліно, що боліло кілька років.

"Ось таке диво з'явилося на нашому пляжі...🙈 Ця черепаха виплила з океану, відклала на пляжі 120 яєць і побрела назад у свою стихію.. А кілька років тому в Туреччині черепаха розміром в два рази більше в море дуже сильно вкусила мене за коліно... 🙉 Це була серйозна травма і два роки я відчувала біль.. 😔 Це диво начебто нешкідлива.. Але теж... велике..🙊 ", - написала артистка в соцмережі.

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