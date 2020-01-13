Відома українська співачка Аліна Гросу показала фото в готичному стилі

На знімку Аліна показала себе крупним планом і видно тільки дівчину за груди. На співачці в цей раз яскравий макіяж: об'ємні брови, великі червоні губи і підкреслені вії. На Гросу можна помітити чокер, а сама вона позує в чорному одязі, але складно визначити, в чому саме. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Захотілося готики сьогодні", - підписала фото Гросу.

Фанати не змогли прокоментувати знімок або поставити лайк. Адже кадр був опублікований в сторіс Инсты, де немає такої функції.

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Аліна Гросу, яка живе і працює в Росії, вирішила епатувати публіку, розстебнувши кілька "зайвих" гудзичків на кофтині.

Зірка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим кадром, на якому вона постала в досить спокусливій образі, граючи в боулінг. На ній чорна туніка, яка "тісно" облегла пишні принади. Для більшого ефекту співачка навіть розстебнула верхні гудзики, щоб ще більше відкрити прекрасні види шанувальникам. В руках Аліна тримає рожевий куля для боулінгу. Кокетка грайливо посміхається в об'єктив і питає у фанатів: "А ви чим займаєтеся суботнім вечором?))) І хто вгадає який у мене рахунок?)) 398 або 498?))".

Повідомлялося, що Гросу посвітила принадами перед 60 мільйонами чоловік.

артистка поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Так, вона здивувала спокусливим нарядом: чорно-білою сукнею з ефектною зоною декольте. Ідеальні укладання і яскравий макіяж доповнили чудовий образ.

За словами Аліни, плаття - не нове, дівчина вирішила "дати йому другий шанс" і не прогадала. Красуня розповіла, як успішно виступила в нього під час одного з боїв, і похвалилася, що її побачили близько 60 мільйонів глядачів по всьому світу.

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