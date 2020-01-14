Російський актор Станіслав Садальський жорстко відреагував на новини про те, що онука відомого режисера Микити Михалкова Андрія Бакова хочуть "відмазати" від історії з моделлю Ксенією Пунтус

Садальський у грубій формі прокоментував інцидент з актрисою на своїй сторінці в соціальних мережах, пише Politeka.net. Він в саркастичній манері назвав кілька можливих причин, через які 21-річна дівчина опинилася закривавленою під вікнами квартири Бакова.

«Не вірю, що в цьому замішаний онук Михалкова... Ну хіба може онук самого Михалкова побити і зґвалтувати дівчину?... Ясна річ це зробили біси ворожих спецслужб і підкинули дівчину під вікна невинного юнака», - заявив актор.

Зазначимо, що у жорсткої реакції актора є своє пояснення, адже ситуація з онуком Михалкова і його дівчиною сколихнула весь російський шоу-бізнес. Трагедія сталася в московській квартирі сімейства Михалкових. Ксенія Пунтус випала з вікна або була викинута з нього. Онук Михалкова в цей момент знаходився в квартирі. Правда, на допомогу дівчині прийшов не він, а двірник, який знайшов модель під вікнами московської висотки близько четвертої ранку. Сам Андрій Баков запевняє, що спав і не бачив, як його дівчина випала з вікна.

На даний момент дівчина перебуває в лікарні, вона підключена до апарату штучної вентиляції легенів. У дівчини численні травми, її вже прооперували. Показово, що модель не пам'ятає, що з нею сталося.

Зазначимо, що користувачі мережі розділилися на два табори. Одні захищають хлопця, інші вважають, що він винен.

«Ну так, моделі зараз всі як на підбір - тургєнівські панянки. Чесні і чисті)) Не п'ють, не курять, не нюхають, не коляться і ескортом не займаються. У всьому винні хлопчики!»

«А у нас завжди так. Діти мажорів невинні, за крадіжку мільйонів мінімалка. Для кого закони?»

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