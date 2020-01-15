Українська актриса Ольга Сумська опублікувала фото того, як вона з родиною святкувала Старий новий рік

Артистка розмістила кілька фотографій в своєму Instagram, пише Рoliteka.net.

Так, на одному зі знімків Ольга позує зі своєю молодшою дочкою Анною і чоловіком Віталієм Борисюком. Також дочка і чоловік тримають у руках маленьких собачок. Сімейство позувало біля ялинки.

Для посиденьок з рідними сім'я вибрала затишні светри різних кольорів.

"Святкуємо Маланку разом! 🥂Зі Старим Новим роком, друзі! 🎄🤩 Нехай все старе залишиться в минулому і прийде нове, гарне і радісне в кожен дім! ❤️", - написала зірка.

Крім фотографії артистка розмістила кадри, на яких показала кілька страв святкового столу.

За вісім годин пост зірки зібрав понад 10 тисяч лайків та багато коментарів.

"З новим роком вашу родину!Всіх благ!!💞", "Спасибі Зі Старим новим роком 🙂", "Щастя Вам і добра вашому дому!", "Спасибі! І вас зі святами❤️", " "Які ви красиві 👍 Зі святами вас!", "Милашки💕", "Зі святами Вас, моя улюблена актриса 👍👍❤️❤️❤️❤️👏👏", "Зі святом! Тільки добра в новому році! 😊", "Які, красуні", "Спасибі, і Вас зі Старим Новим роком !! Всього Кращий , Оля Вам і Вашій родині !! "," Яка ж ви молодець ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Сумська шокувала шанувальників заявою про вагітність.

Мова про старшу дочку актриси. 29-річна Антоніна Паперна на початку цього року видала "кругленький" секретик, поділившись фото в своєму мікроблозі в Instagram.

Примітно, що зовсім недавно, в серпні 2019, у Антоніни та її чоловіка, актора Володимира Яглич народилася дочка Єва.

Раніше ми писали, що Ольга Сумська напередодні Різдва поділилася секретом головної святкової страви – куті.

За словами актриси, її секретним інгредієнтом є ложка коньяку і додала, що «таку кутю можна їсти три рази в день весь тиждень і не набридне».

Нагадаємо також, що Сумська опублікувала серію знімків, на яких відобразила себе без грама косметики, а також в махровому халаті.

Нагадаємо, Винник встав між Сумською та її чоловіком: Він вміє подарувати жінкам.

Як повідомляла Politeka, Сумська показала дуже сміливе фото на пляжі.

Також Politeka писала, що напівгола Роксолана показала себе без макіяжу.