Гімнастка і фіналістка шоу "Танці з зірками 2019", Ганна Різатдінова, вразила сміливістю, стрибнувши з парашутом над Дубаї

Зірка шокувала витівкою, зважившись на сміливий вчинок, пише Рoliteka.net з посиланням на сторінку в соцмережі Ризатдиновой.

Так, Ганна Різатдінова стрибнула з інструктором на парашуті. Вона показала нереальні фотографії в небі. На фото гімнастка кричить, розвівши руками, а волосся її тріпають по обличчю. Примітно, що дівчина летіла вниз у звичайному одязі: бриджах, кедах і футболці, а її інструктор був в потрібній пікіровці: шоломі і костюмі, яких не було у Анни.

Вони летіли над морем і пляжною смугою Дубаї.

«Немає помилок - є досвід ‼️"» – наголосила вона під фотозвітом з стрибка.

У коментарях у соцмережі фолловери гімнастки почали захоплюватися її вчинком. Різатдінова сказала, що другий раз вона стрибати не буде.

«Нічого собі 💥 крутишка», «Смілива», «Це нереально», «Головне, інструктор в шоломі 😂», «Супер, чудовий досвід!!!», «Супер!!!! Ганна круто👏!!!!!», «Вау, як круто😍😍», «Як все пройшло? Сподобалося? 🔝👍🏼», «Ого... оце так», «Класно👍👏», «Ой, як шикарно 👍», «Вітаю! Стрибок з парашутом - це маса емоцій. Драйв. Та ще і з такої висоти», «Про боже як же це круто ✌️👏👏👏👏👏», «Шолом ⛑ забрати потрібно було у мужика», «Про боже як же це круто ✌️👏👏👏👏👏», – написали в соцмережі.

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