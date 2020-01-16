24-річна українська співачка Аліна Гросу, яка переїхала в Росію, розкрила правду про те, як в 13 років їй довелося зробити щось неприємне в гонитві за славою

У програмі "Незабаром" артистка згадала період свого життя, коли вийшов у світ скандальний кліп на її пісню "Танцюють всі". Тоді 13-річна Аліна приголомшила публіку, коли постала одягненою в латекс з голови до п'ят. Більш того, малолітня Гросу танцювала в оточенні накачаних красенів у намордниках.

«Садо-мазо малолітньої співачки», «А дівчинка дозріла!», - під такими заголовками в ЗМІ писали про кліп артистки.

Нарешті, Гросу зважилася розповісти всю правду: хто винен у тому, що вона з'явилася перед об'єктивами в такому брутальному і недитячому вбранні. Дівчина зізналася, що їй дуже соромно за той кліп.

"Це такий жах! Мені так соромно за це! Для 13-річної дівчинки це був шок-контент, якась вибухова хвиля на п'ять років назад і вперед. Але зараз кожна скаче десь і незрозуміло що робить. Майже кожна друга, а, можливо, і кожна перша десь в трусах. У мене теж був такий період, коли я думала, що теж буду органічно в цьому виглядати", - поділилася Аліна.

За словами Гросу, рішення про латекс і намордники приймала не вона сама. Аліна заявила, що її змусили в продюсерському центрі, який займався її розкруткою.

«До 15 років я не сама вирішувала, що мені виконувати. Була дуже велика команда людей, яка могла нав'язати тобі, чи сказати, що краще. У них більше досвіду. А я така собі дівчинка-кульбаба, яка не знала, що краще робити. При цьому я не хочу сказати, що це всі винні, крім мене. Я теж погодилася на це. Мені казали, це буде скандал, це буде круто», - зізналася Гросу.



Раніше ми повідомляли, Гросу побешкетувала в боулінгу, похвалившись неосяжними кулями. І це після того, як у новорічному зверненні вона заявила, що буде намагатися якнайменше оголятися.

В кадрі Аліна з екстремально відкритим декольте грайливо посміхається і питає у фанатів: "А ви чим займаєтеся суботнім вечором?))) І хто вгадає який у мене рахунок?)) 398 або 498?))"

Нагадаємо, Гросу спустила халат і похвалилася ідеальними формами в ліжку: "Відпрацювала!".

Як повідомляла Politeka, наштукатуренная Аліна Гросу показала свою гідність на камеру: "А де чоловік?".

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