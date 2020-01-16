Російський гуморист Максим Галкін, чоловік співачки Алли Пугачової, похвалився талантом маленького сина

Як передає Politeka.net, комік виклав у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому постав 6-річний Гаррі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Папа зняв, як хлопчик театрально став біля дверей і почав видавати надвисокі звуки. Галкін похвалив сина за "писк" і підписав відео: "Домашній ультразвук #гарригалкин".

Коментуючі оцінили талант малюка, а деякі порівняли його з виконавцем Вітасом, відомим своїм неповторним голосом.

"молодець !таланти вони різні бувають)) Мені щиро подобаються ваші дітки"

"Вся риба припливе в гості до Вас"

"Сміливо може приймати участь у шоу Краще всіх 😁"

"Відмінний свистковый регістр, теж такий хочу 😏"

"Ну соловей🤣"

"Симпатюшка, він як татусь буде пародистом, ось і голос розробляє. Вітас😅"

Раніше ми повідомляли, Галкін поділився кадрами, як розважається з дітьми на морозі. Гуморист зазначив, що на відміну від своїх колег, які виїхали на новорічні канікули у теплі краї, його сімейство залишилося вдома, у засніженій Росії. Але й так, мовляв їм все подобається.

В кадрі двійнята Гаррі і Ліза грають у сніжки і ганяються за батьком, що втікає від них з камерою. Навколо стоїть зоряна ніч, тільки сніг скрипить під ногами та чути радісні верески дітей.

"Як же добре на вулиці! Дивлюся на своїх друзів, що поїхали на моря, там, звичайно, польготніше, але й у нас в селі непогано! 🎅🏻❄️☃️", - написав артист в соцмережі.

Також ми розповідали, Пугачова нещодавно приголомшила мережу. На старий Новий рік артистка виклала знімок, на якому її важко впізнати. Примадонна, мабуть, переборщила з фотошопом, і обличчя вийшло неприродньо довгим з величезними очима.

«Боже, навіщо ж так натягувати шкіру», «хто це така?», «Людей лякаєш», «зовсім на себе не схожа», «жах», «Жах, страшилка для дітей», - писали в коментарях під фото.