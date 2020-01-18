Актриса похвалилася не тільки фігурою, але і нагородою

Акторка турецького серіалу "Величне століття", Мер'єм Узерлі, отримала премію фестивалю кіно в Домініканській Республіці

Зірка вибрала для церемонії нагородження гарне плаття, яке ідеально підкреслило її стрункість, пише Рoliteka.net.

Відео з церемонії нагородження артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Ролик починається з того, що Мер'єм повертається до камери обличчям і ніби заграє з глядачем.

Дівчина вибрала блискуче біле довге вбрання з глибоким декольте і вирізом на спині.

Коротке гладке волосся, непомітний макіяж і широка посмішка - це все робило образ актриси розкішним, одним словом: "Ось це так!".

На кадрах показано, як Узерлі приїжджає на церменію спілкується з журналістами і другуими людьми.

В кінці Мер'єм демонструє нагороду - статуетку, схожу на Оскар, але з зіркою в руках.

Зазначимо, актриса отримала премію в номінації "Краща актриса".

Пост зірки за 12 годин зібрав майже 180 тисяч лайків та багато коментарів. Люди оцінили зовнішність артистки та побажали творчих успіхів.

Зараз на акторку підписані 5,7 мільйонів осіб.

Нагадаємо, відома артистка дуже сильно схудла з часів виходу "Величного століття".

До того ж вона вдалася до пластичних операцій і навіть "накачувала" собі губи. Проте побудова кар'єри завадила Узерлі і далі змінювати свою зовнішність, адже вона уклала контракт, за яким їй заборонили це робити.

Пізніше з'явилася інформація, що Узерлі буде зніматися у проекті в Лос-Анджелесі разом з відомими акторами.

Звичайно, зараз ледве впізнаєш у цій пекучій, худої брюнетці з каре, ту саму руду бестію Хюррем-Султан з "Величного століття".

Раніше ми писали, що Узерлі опублікувала нове фото біля віконця літака, де вона сидить, підтягнувши до себе ногу, на пасажирському місці. Дівчина одягнена в гольф з горлом бежевого кольору, чорні обтягуючі штани і чорний піджак.

На знімку вона позує в закритому одязі, але явно видно її об'ємні губи - деякі шанувальники пишуть під знімком, що модель дещо зловживає уколами.

Нагадаємо, зірка "Чудового століття" вразила новою зовнішністю після пластики

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