Популярна українська виконавиця Оля Полякова ефектно вигнулась на пляжі і показала зайве
Про це повідомляє Politeka з посиланням на її Instagram.
«Просто жах», - коротко говориться в повідомленні.
Звернемо увагу, що саме цим знімком її вирішила привітати з днем народження дизайнер Ольга Слонь.
«Це єдине наше фото! З днем народження! Королева ночі!», - підкреслюється на фото.
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Уточнимо, що на фотографії видно Полякову, яка стоячи спиною в міні-бікіні, вирішила ефектно нагнутися і показати все, що можна. Однак шанувальники зірки були позбавлені можливості що-небудь сказати – знімок був опублікований в Сторіс.
Як повідомлялося раніше, співачка і актриса Оля Полякова виконала одну з головних ролей у фільмі, який знімали у США.
Артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram трейлером української романтичної комедії (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз). Так, судячи з усього відомої білявки дісталася одна з найскладніших ролей - вони грає негативного персонажа - "стерво-боса".
Героїня Олі, керівник рекламного агентства, терміново наказує підлеглому летіти в Лас-Вегас, щоб підписати контракт з важливим клієнтом. На борту літака хлопець випадково знайомиться з красивою і розумною Оксаною, яка виявляється його конкуренткою... Проте, той вирішує обдурити начальницю і допомогти цій Оксані.
До речі, в трейлері миготять пікантні кадри з голою Полякової, що приймає ванну.
Нагадаємо, Полякова запалила з дочками і підірвала мережа яскравим відео.
Також Politeka писала, що малолітня дочка Полякова влаштувала доросле фотосесію в прозорій сукні.