Співачка зізналася, що це було занадто!

Популярна українська виконавиця Оля Полякова ефектно вигнулась на пляжі і показала зайве

Про це повідомляє Politeka з посиланням на її Instagram.

«Просто жах», - коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що саме цим знімком її вирішила привітати з днем народження дизайнер Ольга Слонь.

«Це єдине наше фото! З днем народження! Королева ночі!», - підкреслюється на фото.

Уточнимо, що на фотографії видно Полякову, яка стоячи спиною в міні-бікіні, вирішила ефектно нагнутися і показати все, що можна. Однак шанувальники зірки були позбавлені можливості що-небудь сказати – знімок був опублікований в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, співачка і актриса Оля Полякова виконала одну з головних ролей у фільмі, який знімали у США.

Артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram трейлером української романтичної комедії (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз). Так, судячи з усього відомої білявки дісталася одна з найскладніших ролей - вони грає негативного персонажа - "стерво-боса".

Героїня Олі, керівник рекламного агентства, терміново наказує підлеглому летіти в Лас-Вегас, щоб підписати контракт з важливим клієнтом. На борту літака хлопець випадково знайомиться з красивою і розумною Оксаною, яка виявляється його конкуренткою... Проте, той вирішує обдурити начальницю і допомогти цій Оксані.

До речі, в трейлері миготять пікантні кадри з голою Полякової, що приймає ванну.

Нагадаємо, Полякова запалила з дочками і підірвала мережа яскравим відео.

Також Politeka писала, що малолітня дочка Полякова влаштувала доросле фотосесію в прозорій сукні.