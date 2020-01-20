На особистій сторінці популярної співачки, екс-солістки групи ВІА Гра Віри Брежнєвої розгорівся скандал через фото її молодшої дочки Сари.

Артистка поділилася фотографіями з відпочинку, серед яких був портрет її дочки, передає Politeka . Одна з фанаток Брежнєвої під ніком u.novikova1982 написала: «Яка дочка страшна, навіщо такі фото викладати».

Цей комент викликав бурхливу реакцію друзів і шанувальників співачки і зібрав цілу гілку з більш ніж 170 коментарями. Люди зазначали, що не можна так говорити про маленьку дитину.

«Страшна тут тільки ви, і найстрашніше, що не зовнішністю, а душею. А цього не виправити», «Ще одна красуня, дітей обговорює», «Як вам не соромно таке писати??? Всі діти красиві і унікальні і вже тим більше вашої думки ніхто не питав!!!», - зазначають розгнівані фанати.

За Брежнєву заступилася навіть відома модель Наталя Водянова. Вона написала: «Як взагалі можна таке написати. Ви знаєте, все повертається бумерангом... погана енергія ваша цій дитині не зашкодить, ось вам точно. Бажаю вам знайти світло в житті, щоб не було часу думати, а тим більше писати гидоту!»

Цікаво, що жінка, яка залишила неприємний коментар про доньку Брежнєвої, сама мати двох дітей. Про це написано на її особистій сторінці в Instagram. Багато передплатників звернули увагу на цей факт.

«Як можна бути мамою і таку маячню писати? Де ваш розум?», «У Вас, мадам, совість є взагалі писати таке про дитину? Гнівіте бога Ви своїми словами, маючи своїх дітей. Безсовісна!!! Скільки злості. Добра людина так ніколи не напише про чужу дитину. Не ганьбіть себе», - відзначають користувачі мережі.

До речі, раніше Politeka розповідала, що Віра Брежнєва відпочиває з родиною в Італії. Артистка опублікувала серію знімків з чоловіком Костянтином Меладзе та молодшою дочкою Сарою. Співачка похвалилася, що на відпочинку встигла побродити біля моря без верхнього одягу, сходити в засніжені гори, а також попрацювати на фабриці, де будуть випускати косметику її особистого бренду. Брежнєва підкреслила, що дуже кайфує, коли проводить час з користю і задоволенням.

Відзначимо, що на даний момент фотографії зібрали майже 300 тис. лайків і майже 2 тис. коментарів.

Нагадаємо, що Брежнєва похвалилася гарячими кадрами з відпустки в Італії: "Я кайфую...".

А Politeka писала, що Брежнєва показала, як ховає під косметикою свої недоліки.

Також Politeka повідомляла, що Брежнєва в прозорому боді показала себе у всій красі.