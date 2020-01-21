Легендарного актора терміново госпіталізували в одну із столичних клінік в Росії після того, як йому стало погано

Про це повідомляє Politeka з посиланням на ЗМІ РФ.

«Актор Віктор Раков екстрено госпіталізований в одну із столичних клінік. Народний артист Росії відчув себе погано і йому викликали швидку», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що медикам вдалося діагностувати у легенди кінематографа дихальну недостатність. Його довелося залишити в закладі.

Уточнимо, що Раков відомий глядачам завдяки ролям у таких фільмах, як «Вбити Дракона», «Каменська», «Майстер і Маргарита», «Три мушкетери» і «Вольф Мессінг».

Вперше в кіно актор знявся ще в 1983 році.

Як повідомлялося раніше, відомий режисер Сергій Соловйов опинився у реанімації після екстреної госпіталізації. Про це російські ЗМІ інформують у своїх Telegram-каналах.

За інформацією журналістів, Сергій Соловйов знаходиться у вкрай важкому стані.

Наголошується, що відомого російського режисера екстрено госпіталізували в лікарню після ішемічного інсульту.

"Зараз автор “Аси” у реанімації — у нього важка лихоманка, Соловйов дезорієнтована у просторі. Стан ускладнюється діабет і слабким серцем, ноги покриті некротичними ранами (велика набряклість)", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що Сергій Соловйов давно страждає від проблем з серцем. Ще навесні 2019 року його екстрено госпіталізували в московську клініку через виразки шлунка і болю в серці.

Тоді лікарям вдалося врятувати відомого російського режисера, який відносно швидко пішов на поправку і був виписаний з установи.

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