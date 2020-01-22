Популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко заінтригувала прихильників знімком на руках у відомого російського продюсера

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ну, ось! Тепер люди однозначно переконаються, що все через ліжко. Або коли генеральний продюсер каналу Микола Картозія носить на руках. Ох, Регіна, треба бути скромніше», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на самому знімку Картозія тримає Тодоренко на руках догори ногами. Однак шанувальники зірки поспішили нагадати їй, що вона заміжня.

«А фоткав, напевно, Влад», «Регіна, треба було в кінці додати – привіт чоловікові», «Де постіль? Поки що, все через руки!», «Регіна, стережіться. Може, ви на це і розраховували?», «а як Владик не ревнує?», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, чоловік Регіни Тодоренко Влад Топалов спровокувала чутки про конфлікт у парі. Співак звернувся за порадою до шанувальників в мікроблозі в Instagram.

Топалов виставив фото, на якому у нього на обличчі вираз явного здивування, а в руці книга про відносини між чоловіком і жінкою.

"Мда...... скільки не читай "керівництва" всякі...... толку – нуль (тут і далі орфографія і пунктуація авторів збережені. – Прим. ред.). У моменти "іскри" нам всім потрібно одне і те ж – СМИРЕННЯ. Всі ми – рівні перед Богом. Всі грішимо одним і тим же, як би не умничали. Чи є у кого ЕФЕКТИВНІ рецепти проти "тертя"?" – написав Топалов, тим самим підігрів чутки про конфлікт з Тодоренко.

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдалої реклами.

А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку.

Також Politeka повідомляла, що Тодоренко розплакалася після питань Ксенії Собчак.