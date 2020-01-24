Горе спіткало сім'ю зірки фільму "Москва сльозам не вірить" Раїси Рязанової

22 січня у відомої російської артистки помер 51-річний син - актор Данило Перов. За даними ЗМІ, у чоловіка раптово відірвався тромб, пише Рoliteka.net.

24 січня в театрі "Співдружність акторів Таганки" пройшла громадянська панахида.

75-річна мати Перова перша підійшла до труни, і сильно плакала.

Колеги висловили співчуття і згадували Данила, як талановитого актора.

Далі траурний кортеж перемістився у храм Живоначальної Трійці у Серебряніках в Москві, де пройшло похоронна відправа артиста, після чого поховали на Троєкуровському кладовищі.

Варто відзначити, що на даному кладовищі також була похована співачка Юлія Началова, яку поховали поруч з засновником НТВ Ігорем Малашенко.

Місце обійшлося в 1,3 мільйона рублів. У Рязанової не було стільки грошей, однак завдяки сприянню депутата Оксани Пушкіної, було написано лист уряду і артистці виділили гроші з бюджету.

Примітно, що Данило Перов похований зовсім неподалік від Юлії Началовой, яка неодноразово бувала на виставах артиста. Тепер, можна сказати, Юлечка поруч завжди...

Відомо, що Данило Перов пропрацював у театрі «Співдружність акторів Таганки» з 1994-го року.

Вперше в кіно він зіграв з Раїсою Рязановою у фільмі «День і все життя» у 1992 році. Всього він з'являвся у фільмах близько 60 разів, у тому числі в серіалі «Слід».

У артиста залишилася невістка Альона і 29-річний син Андрій.

Нагадаємо, російська актриса Олена Скороходова повідомила деталі смерті.

"У Раїси Іванівни Рязанової помер єдиний син Данило. 1968 року народження. Який біль! Причина – тромб. На фото вона з сином і онуком. Добре, що є онук, але пережити сина – це страшно", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Раніше ми писали, що незважаючи на успіх картини, в кар'єрі Раїси Рязанової не сталося нічого екстраординарного, а у 80-ті їй і зовсім стали пропонувати лише епізодичні ролі. Тоді, щоб вижити, Рязанова здавала свою квартиру і «бомбила» на автомобілі.

Нагадаємо, відомий російський актор театру і кіно пережив втрату.

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