Донька екс-нардепа Михайла Добкіна Алла звернулася за порадами до своїх передплатників.

Вона влаштувала імпровізоване опитування на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Дівчина опублікувала три фотографії в різних окулярах, запитавши у фанатів, які окуляри їй краще купити.

«Голосуємо, товариші! Я за всі 3 пари», - зазначила Алла.

Шанувальники 27-річної блогерши в коментарях висловлювали свою думку з приводу того, які окуляри краще купити дівчині.

«Справді, всі три пари гарні, але перші заслуговують окремої уваги)», «Але якщо не можете вибрати, беріть все», «Скрізь ідеальна», «Вибрати одні не варіант)) всі 3 потрібно брати», «На мою думку: 1 - нічого особливого. 2 - стильно. 3 - скромно-стильно!», - радять передплатники.

Правда, не всі кинулися допомагати доньці колишнього нардепа. Одна з передплатниць зазначила, що Алла Добкіна дуже шикарно живе.

«Розкішне життя: Дочка Добкіна купує 3 пари окулярів за раз!», - зауважила дівчина.

Як відомо, дочка Добкіна нерідко дивує шикарними покупками і розкішними фотосесіями. Нещодавно вона також виступила на святі свого батька «Вечірній Добкін». Дівчина навіть вийшла на сцену, заспівавши пісню «Музика нас зв'язала».

«Трохи не по нотах, але нічого», - зазначили передплатники, додавши, що виступ дівчини був щирим.

Зазначимо, що у Михайла Добкіна четверо дітей. Двоє дітей від першого шлюбу – Алла і Микола, а також двоє дітей від другого шлюбу – Єва і Поліна. Судячи по профілю Алли Добкіною в Instagram, вона підтримує тісні стосунки зі своїм батьком. Сам Добкін також є активним користувачем цієї соціальної мережі. В Instagram він публікує фото з відпочинку і ділиться робочим моментами зі свого життя.

Нагадаємо, що дочка Добкіна розкрила секрет розкішної фігури: "мінімум три рази в тиждень".

Також Politeka писала, що Алла Добкіна спустила сукню заради пікантній фотосесії, батько не стримався: "Роз'їлася".

А ще Politeka повідомляла, що Добкіна посвітила "фруктами" в номері готелю: "Навіть на фото видно, який...".