Українська співачка Даша Астаф'єва здивувала користувачів мережі незвичайним знімком у природному образі

Як повідомляє Politeka.net, Даша Астаф'єва кружляє голову шанувальників своїми відвертими знімками і фотосесіями, які захоплюють шанувальників. Вони невпинно залишають компліменти під її знімками, вихваляючи її красу і захоплюючись фігурою Астаф'євої.

Наприклад нещодавно красуня показала новий образ у эфектном червоно-чорному вбранні, який приміряла в поїздці по Ісландії. Але в той же самий час, зірка не соромиться показувати знімки на яких постає без макіяжу, в повсякденному одязі.

Так, Астаф'єва опублікувала у своєму Instagram новий знімок, на якому зображена з ледь помітним макіяжем, створюється таке враження, що його зовсім немає на обличчі співачки.

34-річна артистка позувала у светрі червоного відтінку з глибоким декольте, яке не приховує ідеальних форм співачки. Її образ доповнили золоті прикраси: великі сережки на вухах і кулончик на шиї. Астаф'єва м'яко посміхається і дивиться в екран свого мобільного телефону.



"Більшість друзів так розчулює розмір шрифту в моєму телефоні))

А я вважаю, #гулятьтакгулять", - підписала свій знімок Астаф'єва.

Підписники не могли пройти повз і почали коментувати відповідне фото. Багато з них написали свої компліменти для Даші, а інші захотіли почути подробиці про розмір шрифта:

"Дашка ти вогонь!🔥", "Який гарний, милий погляд", "Шикарне фото", "Боже....нереальна...#яскучал ❤️❤️❤️", "Даша,Давай не будемо про розміри)) привіт з Австрії)🌹❤️😍🇦🇹👍", "Який же він?)", "Мало хто знає, що Даша в житті дуже скромна, добра і ніжна дівчина!", "Даша головне в тобі це не розмір твого шрифту, а широта твоєї душі ❤️".

Також раніше повідомлялося, що Даша Астаф'єва є не тільки співачкою, але й актрисою, а також пробує себе в ролі ведучої і моделі. Виходить це у неї дуже успішно, адже кожна фотосесія Даші викликає незмінний бурхливий захват серед шанувальників.

На сторінці зірки в Instagram Даша також любить показувати себе в природному вигляді без усяких прикрас. Цей раз не став винятком - артистка продемонструвала домашній кадр, заставетившись без макіяжу перед камерою.

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