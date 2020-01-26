Анна Кошмал, яка зіграла Женю в серіалі, показала знімок з фотосесії

Глядачі в очікуванні нового сезону популярного ситкому уважно стежать за життям акторів, що зіграли улюблених героїв, про це повідомляє Politeka.net.

Ганна Кошмал, що зіграла Женю, регулярно тішить шанувальників новими фото. Щасливий кадр з фотосесії з фотографом виставила у своєму мікроблозі в instagram українська актриса на цей раз.

Так, вона поділилася надрукованим полароїдом, на якому позує в обнімку з фотографом. Кошмар, ймовірно, брала участь у фотосесії, про що можна судити по її посаді.

«Рада знайомству з чудовими 📸 і 💄 Спасибі за чаклунство і комфорт✨», – вона підписала.

На знімку Ганна відображена в білому кроп-топі і білих штанях із завищеною талією. На плечі вона накинула чорну куртку овер сайз, а волосся туго зав'язала і закріпила чорним обручем.

В коментарях шанувальники відреагували на фото.

«Наречений є?!», «Анюта. Зі сватами все закінчено ?», «Думаю, фотки будуть шикарні, ждууу», «Зарядило милотой і теплотою», «Все одно ти Женька», «Не тільки вони, але і ви чудові!», «Привіт, красуня Анна», «немає слів... ти просто вогонь🔥❤️😍», «Фото класне я теж таке хочу», «Круто кращі❤️❤️», «Дві зайчика неземної краси», «Анютик, красуня наша», «Карколомні», «Ти гаряча штучка 😍🔥», «Дуже чекаю нових фотографій, насолоджуватися вашою красою Ганна для мене немов наркозалежність, люблю цілу обожнюю», «Схожа на Любов Аксьонову тут», «дуже красива фоткаа👍😍😍», «Було круто 🔥🔥🔥😍😍😍», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Добронравову викликали швидку і терміново госпіталізували.

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