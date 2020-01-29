Немовляті не більше року

Російського співака Миколу Баскова сфотографували в обнімку з маленькою дівчинкою.

Фотографія артиста з малятком з'явилася на її особистій сторінці в Instagram, яку ведуть батьки, передає Politeka. Пізніше фото перепостив фан-клуб співака, де почалося бурхливе обговорення знімків.

«Судячи з погляду дізналася не одразу.... приємна зустріч з приємною людиною», - підписане фото з артистом.

Судячи зі знімку, батьки дитини зустріли Баскова в літаку.

Шанувальники співака звернули увагу на те, що дівчинка дуже сильно схожа на Баскова.

«На вас схожа», «Копія Коля», «Цей малюк на тебе так схожий», «Твоє чудо? Хороша» – написали шанувальники.

Деякі фолловери здогадалися, що це дитина не Баскова. Тим не менш, вони побажали артистові найближчим часом теж замислитися про дитину.

«Йому треба таку ж дівчинку, донечку!», «Вам йде», «Бажаю щоб ось такі ніжки малюка, скоро бігали по твоєму дому. Ти будеш найкращий тато у світі», - написали під постом.

Зазначимо, що у Миколи Баскова вже є 13-річний син Броніслав від шлюбу зі Світланою Шпігель. Правда, пара розлучилася ще у 2008 році. Син живе з матір'ю. Після цього шлюбу у Баскова було кілька яскравих романів з міс Всесвіту Оксаною Федоровою, балериною Анастасією Волочковою, співачкою Софі Кальчевою і моделлю Вікторією Лопирьовою. З останньою Басков навіть планував весілля, яке надалі скасував. Як з'ясувалося, чутки про весілля були спланованою піар-акцією.

Додамо, що Басков став популярним у 2000 році, коли наважився зняти кліп на оперну пісню «Пам'яті Карузо». З тих пір його кар'єра йшла вгору. Правда, з часом Басков відійшов від оперного вокалу і став співати більш прості пісні.

Нагадаємо, що Басков налякав росіян зовнішнім виглядом: "Боже, це взагалі він?".

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