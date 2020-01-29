Актриса Анна Кошмал, відома по ролі Жені в серіалі «Свати», похвалилася природною красою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, дівчина позує в пальто з відвертим декольте. Знімок зроблений в чорно-білому кольорі. Можна помітити єхидну посмішку Кошмал на камеру, а також її елегантну позу, яка спровокувала шквал коментарів з боку її прихильників.
Саму фотографію дівчина не коментувала.
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«Аня, давай ще таких фоток», «Вогонь», «красива дівчина», «чарівниця», «люблю тебе», «Боже, яка красуня», «дуже дуже красива», «Та саме в цю посмішку все і закохувалися в серіалі " свати», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, Анна Кошмал, яка зіграла Женю в серіалі, показала знімок з фотосесії. Глядачі в очікуванні нового сезону популярного ситкому уважно стежать за життям акторів, що зіграли улюблених героїв.
Ганна Кошмал, що зіграла Женю, регулярно тішить шанувальників новими фото. Щасливий кадр з фотосесії з фотографом виставила у своєму мікроблозі в instagram українська актриса на цей раз.
Так, вона поділилася надрукованим полароидом, на якому позує в обнімку з фотографом. Кошмар, ймовірно, брала участь у фотосесії, про що можна судити по її посаді.
«Рада знайомству з чудовими 📸 і 💄 Спасибі за чаклунство і комфорт✨», – вона підписала.
Нагадаємо, що Добронравову викликали швидку і терміново госпіталізували.
Як повідомляла Politeka, Тетяна Васильєва підозрює, що її не включили до складу сьомого сезону «Сватів» за особистих неприязних.
Також Politeka писала, що Федір Добронравов став дідусем