Відома українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко показала нові знімки з відпочинку

На фото Тодоренко позує на килимок для йоги в коротких шортиках і топі. Реґіна сіла на шпагат і підняла руки вгору. Аналогічно зробила і сестра співачки Аня Ковляшенко. Дівчата позували на пірсі на тлі моря і будиночки на воді. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Йога на заході з сестрою. Немає слів! Одні емоції! Таке прекрасне відчуття всередині! Коли займаєшся практикою , буває так складно, що хочеться плакати , але на всі труднощі намагаєшся відповідати посмішкою! А потім переносиш всі ці відчуття в життя і так само позитивно сприймаєш не найпростіші моменти. Моя воля, я б в школах ввела окремим заняттям йогу, щоб діти починали день з новими добрими намірами і налаштовувалися на навчання як на улюблену справу , а не рутину від якої хочеться", - написала Регіна.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Региночка! Поверніться в орел решка Росія з синочком! Вас дуже не вистачає!", "Регіна, у вас фігури", "Красуня на шпагаті", "Такі ноги темні очманіти", "На фото здається, що вам так легко сидіти в такій позі...", "А взагалі красуні разом. Молодці. Любіть один одного і будьте щасливі!", "Яка ж ви молодець! Захоплююся вами".

Повідомлялося, що популярна українська провідна Регіна Тодоренко відпочиває з сином і сестрою на Мальдівах. Але вона не стільки ділиться фото в купальнику, скільки історіями про своєму головному чоловікові – сина Майкла.

«Тату, не хвилюйся, наш син в надійних ведмежих лапах», – наголосила вона, показавши сплячого сина в гамаку біля самої води блакитного кольору.

Також вона поділилася історією про заколисування сина перед сном і розкрила, що довгий час виглядала як зомбі.

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