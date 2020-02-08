Відома українська співачка Гайтана розповіла про те, як сумує за літом і сонцю

На фото Гайтана позує з пишними кучерями пофарбованими в блонд. При цьому з боків співачка залишила чорний колір волосся. Артистка показала себе в майці і джинсах. Вона стояла навпроти великого кімнатної рослини. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я не дуже люблю зиму. Багато одягу, холод і мало сонця. Вже хочеться літа, тепла і прогулянок, а вам?", - написала Гайтана.

Фанати встигли поставити більше тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Ні, хочеться снігу з морозом", "Гайтана,ви дуже гарна і стильна!", "Яка чудова дівчина", "Теж хочеться літа і тепла але цієї зими вперше випав сніг, а ще сонце, мороз і нереально красиві бурульки на дахах будинків)", "Теж дуже хочу сонця і велосипед прогулянок", "А я люблю, зима вчить цінувати тепло", "Новий стиль в зачісці", "Хоча б весни", "Класний стиль", "Підтримую краще маленький Ташкент ніж великий Магадан)))", "Красива".

Повідомлялося, що відома українська співачка Гайтана розповіла про своїх параметрах, коли відповідала на питання фанатів.

Гайтана на фото позувала в шкіряних штанях і чорному топі, який був зав'язаний на шиї. Образ доповнила сріблястими туфлями і чорним піджаком або чимось подібним, який звисав з руки співачки. Навколо артистки можна побачити плитку і білі куби, на одному з яких розташувалася виконавиця.

Один з фанатів задав питання Гайтані, який у неї зростання і вагу, якщо не секрет. Адже співачка дуже добре виглядає, на його думку. Артистка сказала спасибі і зазначила, що зростання у неї 162 см, а вага 58 кг.

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