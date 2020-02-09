Популярна співачка Світлана Лобода, яка активно будує свою кар'єру в РФ, продемонструвала відвертий образ на сцені

Як повідомляє Politeka.net Лобода не упускає можливості поєднати роботу і відпочинок. Співачка часто і багато гастролює і якщо випадає можливість насолодитися пляжним релаксом або відпочити біля басейну – вона не відмовляє собі в задоволенні.

цього разу зірка почала святкувати майбутній День закоханих заздалегідь. 8 лютого відгримів концерт Big Love Show, де вона виступила в провокаційному вбранні.

Так, Світлана Лобода вирішила, що в день, який присвячується любові, необхідно з'явитися на публіці в образі спокусливої ковбоя. На ній високі чоботи на підборах, чорний мереживний топік з глибоким вирізом, шкіряна курточка, ковбойський капелюх і облягаючі штани. Співачка стоїть на темній сцені, а світло від софітів лише висвітлює її силует.

На другому знімку Лобода знялася зі своєю подругою і продюсером Нателлой Крапівіной. Красуні обнялися і поцілували один одного в щоку.

Підписники співачки оцінили її стрункі форми і підтягнуте тіло, а також спокусливий образ. Крім того, вони були щасливі бачити новий спільний знімок подружок. У коментарях користувачі мережі поділилися враженнями від побаченого.

"Бачити Вас з Нателлой знову на спільних фотографіях дуже приємно", "Як же обожнюю ваші фото з Натеррой☺️🖤", "Приборкувач", "Зайчики такі ❤️💔😅", "Що цікаво знову Ви придумали?😍 із мотузкою стоїте..🙌", "Лобода жінка вогонь 🔥🔥".

Також раніше повідомлялося, що відома українська виконавиця Світлана Лобода вразила відвертою витівкою при підготовці до концерту.

На знімку Лобода позує в сукні і лосинах, задерши при цьому ногу просто до непристойності. Кк можна помітити, вона майже дістала ній до голови.

Уточнимо, що її прихильники були позбавлені можливості що-небудь сказати – кадр виконавиця викинула у себе в Сторіс.