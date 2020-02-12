"Як це круто, коли батько і син на одній хвилі"

Український реп-виконавець Потап часто проводить час з 11-річним сином Андрієм, незважаючи на те, що розлучився з його матір'ю Іриною Горовою

Як передає Politeka.net, артист поділився свіжими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показав, як проводить час з сином. Так, на першому знімку Потап і Андрій постали крупним планом: батько стоїть позаду хлопчика, який посміхається і жестикулює. На другому кадрі парочка зняла своє відображення у дзеркалі: вони кривляються і махають руками. Уважні шанувальники помітили на фото домашнього улюбленця - мопса по кличці Жорик, якого тут же охрестили "найкрутішим" на знімку.

Фанати за кілька годин більше 32 000 разів оцінили кадри, поставивши "сердечка". Більшість зійшлася на тому, що Андрій дуже схожий на свою маму. При цьому деяких потішило, що Потап лисий, а ось його нащадок красується з пишною шевелюрою.

"У вас мопс? 😍 Я теж хочу такого... Як звати? 💕"

"Я один на другий фотці помітив на задньому фоні собаку, повернену жо*ою до нас?🤔"

"Жора там найкрутіший😍😅"

"Такий дорослий вже!!"

"Копія мами ❤️❤️❤️"

"Син схожий на свою маму"

"Цілковита копія мами👍"

"Потап лисий а син навпаки😂"

"Привіт, Андрій!!! У тебе Тато кльовий, а ти крутий його син, ми Вас цінуємо!!!! Вауу, раді, коли ви команда!!!!!🌟"

"Як це круто коли батько і син (батьки і діти) на одній хвилі, розуміють один одного, це дорого коштує.🔥❤️👏 Молодці хлопці!"

Раніше ми повідомляли, Потап, який нещодавно узаконив свої стосунки зі співачкою Настею Каменських, останнім часом вирішив не відставати від підтягнутої і стрункої красуні-дружини, зайнявшись своєю фігурою. Співак настільки схуд, що його перестали впізнавати шанувальники.

Так, на одному з останніх фото, опублікованому в Instagram, Потапа переплутали з голлівудським красенем Він Дизелем.

Нагадаємо, що Настя Каменських в обіймах Потапа спантеличила втомленим обличчям: "Дуже худі, зупиніться!".

Також Politeka писала, що Потап знайшов заміну Каменських, з'явилися жаркі кадри нової обраниці.