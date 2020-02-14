Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує інтригувати шанувальників новими знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свої сторінки в соціальних мережах, ділиться також кадрами зі свого повсякденного життя.

Українська виконавиця, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, також продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, участь у різних пісенних шоу і поїздками за кордон, пише Рoliteka.net.

Причому Настя також стала часто з'являтися з Потапом на забавних роликів, знятих разом, щоб підігріти інтерес до нових музичних робіт. Приміром, цього разу на сторінці Потапа з'явилося ніжне фото з дружиною.

Схоже, зіркова пара не змогла обійти стороною зворушливий і сімейне свято Дня закоханих, який в цьому році припав на п'ятницю, 14 лютого. Так, Потап показав в Instagram чорно-біле романтичне фото і залишив коротеньке привітання.

Настя позувала в короткому топі, зібравши пишні волосся у хвіст. А ось Потап обіймає дружину за талію і визирає з-за її спини.

"HAPPY VALENTINES DAY", - привітав Потап всіх шанувальників зі своєї сторінки. Шанувальники почали вітати пару у відповідь, а також цікавитися її положенням – багато користувачів мережі вже давно підозрюють: зоряна пара чекає дитину. Хоча самі зірки ніяк не коментують і не спростовують чутки.

Нагадаємо, по завершенню відпочинку зірка повернулася додому, в Київ і почала активно тренуватися і хвалитися кадрами, зробленими в спортзалі. Причому після походів в зал співачка любить робити кумедні відео і хвалитися фігурою перед камерами.

наприклад, сьогодні в Instagram з'явився подобній ролик, на якому Анастасія в білому топі і черніх лосинах потанцювала перед камерою і показала всю себе на коротенькому відео.

Варто відзначити, за словами самої Анастасії, скинути зайву вагу вона хотіла ще тоді, коли була дитиною – з самого дитинства співачка була досить міцної статури. В одному зі своїх інтерв'ю знаменитість якось зазначила, що з-за зайвої ваги у неї раніше було досить багато комплексів і вона була невпевненою в собі людиною.

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