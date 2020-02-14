Українська телеведуча, модель Катя Осадча у 2017 році вийшла заміж за телеведучого і актора Юрія Горбунова

Обидва активно ведуть сторінки в Instagram, і 14 лютого вирішили привітати один одного з Днем святого Валентина, пише Politeka.net.

Катя Осадча опублікувала серію яскравих, милих і дуже особистих фото з чоловіком. Знімки були зроблені, як під час ефірів, так і під час різних подорожей.

На всіх фото пара виглядає дуже щасливою, і без сорому цього слова, ідеальною. Катерина і Юрій цілувалися і обіймалися, що підкреслювало теплоту їх взаємовідносин.

"Любов - це не один день в році, це щоденна радість 😆 нехай у вашому серці День святого Валентина живе цілий рік ♥ ️ а сьогодні нехай буде ще одним хорошим приводом тисячу разів сказати «я люблю тебе»", - підписала знімки Осадча.

Чоловік також не став осторонь і опублікував знімок з Катею.

На фото співачка позує в червоному капелюшку, закинувши хвилясте волосся набік. А Горбунов в піджаку, сорочці і бантику, знаходився трохи позаду. Пара дивилася в камеру і посміхалася.

"З Днем Святого Валентина !! ❤️❤️❤️ Тільки любов править світом !! Цінуйте її!", - підписав знімок Юрій.

Обидва пости за годину зібрали загалом понад 13 тисяч лайків та багато коментарів.

"Які ж ви з Юрієм милі ❤️❤️😍😍 зі святом!", "Катя зі ДНЕМ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА😍", "Ну відбити у дружини чоловіка....така собі перемога", "Ви чарівні!!!", "У Дуже Класна Пара♥ Щастя Вам І Великої Любові Назавжди😘", "Катя прекрасна ✨", "З Днем Св. Валентина вас😘💓💓", ""Дуже хороші! Любові вам на все життя! 😍❤️❤️❤️❤️", "Чарівні 💗 Щастя Вам💞❤️🌺", "Ви класні !!! ❤️", "найкраща пара закоханих Украіни))", "Пара яка викликає тільки захоплення! ❤️ "," Ви даруєте нам стільки світла! ✨ Приклад щирої любові ... »,« любові вам на довгі роки !!! 🙏❤️😉 "," дуже добре 💛 "," дуже хороші! Зі святом! ", - написали користувачі мережі.

Відзначимо, у 2017 році Катя Осадча народила від Юрія Горбунова сина Івана. 18 лютого дитині виповниться три рочки.

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