В Росії терміново госпіталізували відомого журналіста, який прославився як «замінник» Максима Галкіна

Як повідомляє Politeka, деталі поширюють російські ЗМІ.

«Дмитра Діброва екстрено госпіталізували з кінотеатру «Жовтень». Журналіст переніс напад (попередній діагноз — епілепсія) і втратив свідомість, на місце прибули медики, зараз його везуть в лікарню», - йдеться в повідомленні.

Пізніше з'ясувалося, що 60-річного чоловіка доставили до лікарні імені Боткіна.

«Нічого страшного! У 60 років кожен має право на непритомність. Зараз все нормально», - зазначив сам Дібров.

Уточнюється, що після інциденту він повинен буде пройти спеціальне обстеження. А «замінником» Галкіна журналіста називають тому, що саме він після шоумена почав вести відому телепередачу «О, щасливчик!».

Раніше ми повідомляли, що в Росії на прем'єрі фільму «Лід-2», де були присутні Алла Пугачова, Світлана Лобода та інші зірки, почалася раптова евакуація.

НП сталася в понеділок, 10 лютого, в московському кінотеатрі «Жовтень», де проходила прем'єра нового фільму. Як повідомляється в мережі, під час кінопоказу почалася несподівана евакуація. Як стало відомо, її причиною стало задимлення в кінотеатрі.

Під час евакуації в залі виникла тиснява і паніка. При цьому за іншими даними, відвідувачів швидко і організовано вивели із залу.

Пізніше в російському МНС підтвердили, що сталося коротке замикання з подальшим загорянням. Втім, воно було незначним, і вогонь змогли загасити самі співробітники кінотеатру ще до приїзду пожежників.

Нагадаємо, Лобода вперше заговорила після пожежі і поділилася фото з місця НП: «Моторошне видовище»

Як повідомляла Politeka, відома співачка показала, що ховає під спідницею, задерши ногу на сходах.

Також Politeka писала, що Лобода вбила незвичайною зміною іміджу: "Така худа, просто неможливо".