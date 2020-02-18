Нещодавно відома українська співачка MARUV, яка любить хвалитися відвертими танцями і дивувати незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.
В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися різними жаркими моментами зі свого життя. Цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.
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Після завершення відпочинку в Дубаї артистка взялася за роботу, про що активно сповіщає в розділі Сторі в Instagram. Однак це не заважає співачці ділитися архівними знімками, зробленими під час недавнього відпустки.
Цього разу зірка показала фігуру в чорному мереживній корсеті і темних спортивних штанах, доповнивши образ звичними супер-високими підборами. Так, артистка приголомшила пікантними кадрами в Instagram, зробленими під час концерту в цьому вбранні.
Також відзначимо, що колеги-танцівниці співачки позували в тоненьких і напівпрозорих нарядах і масивної взуття на високих підборах під час свого імпровізованого міні-виступу в невеликому залі з фанатами.
При цьому кілька тижнів тому Анна представила на сторінці в Instagram серію кадрів в новому стилі. Так, MARUV показала себе з новим кольором волосся. Артистка проміняла попелястий колір на яскраво-блакитний - настільки насичений, що спочатку навіть не кидається в очі нічого іншого.
А після Ганна вирішила підігріти інтерес до своєї персони і виставила в розділі Сторі серію відео, знятих під час тренування. Ганна показала чудеса пластики і майстерність акробатики. Тренуючись на нереально високих підборах, дівчина показала також і помітно схудлу фігуру в чорному обтягуючому костюмі, подчеркнувшем її форми.
Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.
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