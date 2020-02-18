Артист Андрій Данилко разом з продюсером і музикантом Віталієм Дроздовим відповіли на запитання українців про "Євробачення"

За словами Андрія Данилка, після участі у "Євробаченні-2007" він не хоче брати участь у конкурсі, як виконавець, пише Рoliteka.net. Як зазначив артист, українці не люблять артистів, які співають англійською.

Разом з Дроздовим була розібрана тема Нацвідбору "Євробачення-2020". Обидва коментували повідомлення хейтеров про учасників.

зокрема, одне з питань стосувалося афроамериканок з групи "FО SHO". За словами Данилка, йому було дивно дивитися на цих учасниць. Як зазначив артист, три сестри дуже "милі", і їх він не засудив.

Пісню MOONZOO feat. F. M. F. Sure один з користувачів мережі вважає, що потрібно використовувати у фільмах для дорослих. Однак Андрій Данилко заспокоїв, що музику для фільмів важко писати, адже вона повинна рухати фільм.

Інтернет-користувачі також зазначили, що учасниця Еліна Іващенко, хоча і виграє у всіх українських конкурсах, проте нічого не домоглася. Андрій Данилко повідомив, що такі виконавці приходять на конкурси, співають одні і ті ж пісні з таким виглядом ніби в перший раз. При цьому зірці шкода таких артистів, адже у них немає нічого свого.

"Як ніби це мета - виграти ці талант-шоу. Немає бажання створити своє", - зазначив Данилко.

Віталій Дроздов теж відповів на коментар користувача:

"Я не люблю тих, хто сидить на дивані і нічого не домагається".

Учасник Олександр Порядинський сподобався почуттям гумору. Як зазначив Данилко, виконавець співав з душею.

Користувачі мережі активно прокоментували відео:

"Обожнюю Андрія Данилка, без нього Нацвідбір неможливий)))", "Андрій Михайлович, зірку не ховайте, так на всякий пожежний", "*А шо таке по**уха * АХАХАХ", "Поїхав би краще Андрій зі своєю новою піснею - і розірвав би там всіх! ✊", "Офігенний тандем вийшов, обов'язково побільше коментарів їм давайте, їх хочеться слухати безкінечно ✌", "Данилко просто шикарний, будь-яку фразу можна на цитати брати! Михалич ти шикарний!", "Якщо б Андрій вів передачу про збирання буряків на полі, все одно збирав би купу глядачів, надзвичайно талановитий, просто радіємо, що він наш, обожнюємо вже багато років його творчість", "Дроздов дуже приємний, подобається, що він завжди може обґрунтувати свою думку )".

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