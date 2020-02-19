Красуні з "Кварталу 95" завоювали серця мільйонів українців. Пропонуємо подивитися на деяких красунь з цього шоу 

В ТОП-5 найкрасивіших учасниць потрапила, звичайно, 43-річна Олена Кравець, пише Рoliteka.net. Здається, час не підвладний над нею, і з роками артистка стає тільки краще. 

33-річна голосиста красуня Марта Адамчук давно сподобалася глядачеві. Не можна бути байдужим до неї. 

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23-річна Еліна Мбані підкорила глядачів своєю екзотичністю і голосом. Її яскрава зовнішність запам'ятовується.

32-річна Тетяна Песик, не тільки знімається в "Жіночому Кварталі", але і в інших гумористичних проектах. Зірка артистична і дуже приваблива. 

Лера Товстолес часто ділиться сміливими фотографіями в Instagram. І дійсно артистцы є, що показати - яких тільки компліментів гідна лише одна фігура. 

Нагадаємо і про інших учасниць "Кварталу 95". Так, Ірина Сопонару зараз відпочиває на Балі. 

Вона показала фото, на яких позує на пляжі, демонструючи підтягнуту фігуру і пружні сідниці. На дівчині великі сонцезахисні окуляри, що закривають половину обличчя, а з аксесуарів – три ланцюжки з підвісками.

В коментарях користувачі не поскупилися на компліменти.

Раніше ми писали, що  Катерина Нікітіна похвалилася своєю спортивною фігурою і виглядала на кадрах з відпочинку, "дуже весело". 

На яскравих, ймовірно, професійних знімках видно, що Катерина явно була чи не головною зіркою тусовки. Артистка позувала в коротеньких темних шортах і практично невидимих панчохах або колготах тілесного кольору.

"Всім куражних вихідних!😍", - вона підписала фото. 

Нагадаємо також, що Віра Кекелія з'явилася в чорному плащі і колготках у сіточку. 

Віра, ймовірно, сидить на стільці, схопившись за пояс плаща і затягнувши його міцніше. Дівчина трохи схилила свій зухвалий наряд тому і під ним показалися стрункі ніжки в колготках у сіточку. Більше з одягу на Кекелії, по всій видимості нічого не було. 

Варто відзначити, що під плащем виднівся шматочок оголеного тіла. Завершували стильний образ вузькі окуляри. 

Нагадаємо,  красуня з "Кварталу 95" вбила новим сміливим чином: "Щоб мало не здалося"

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