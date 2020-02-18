Британська королівська сім'я знову опинилася в центрі уваги через розлучення одного з членів монаршої родини

Племінник королеви Об'єднаного королівства Єлизавети II Девід Армстронг-Джонс розлучається з дружиною після 26 років шлюбу

Про це повідомляє « Hello! » з посиланням на офіційного представника пари.

58-річний член королівської сім'ї Девід Армстронг-Джонс розлучається зі своєю дружиною Сереною після 26 років шлюбу, в пари, як відомо, двоє дітей: старший син - 21-річний Чарльз і 18-річна донька Маргарет, яка була однією з подружок нареченої на весіллі принца Вільяма і Кейт Міддлтон в 2011 році.

Причина розлучення невідома, проте подружжя, що перебуває на одній стадії шлюборозлучного процесу зробило офіційну заяву для ЗМІ:

«Граф і графиня Сноудон прийшли до дружньої угоди, що їх шлюб завершено і що вони повинні розлучитися. Вони просять, щоб преса поважала їх особисте життя та життя сім'ї», – йдеться у повідомленні офіційного представника пари, яке цитується у матеріалі видання.

Відзначимо, що за останній час це вже не перша звістка про розлучення в королівській родині. Так старший онук королеви Єлизавети II розлучається зі своєю дружиною - Пітер Філліпс розлучається з дружиною Отем. Ініціатором розлучення після 12 років шлюбу стала дружина члена королівської сім'ї. Відзначається, що жінка планує виїхати до Канади, звідки вона родом. З нею за океан вирушать двоє дочок пари 9-річна Саванна і 7-річна Айла. Дівчатка, до речі, мають подвійне громадянство.

42-річний Пітер Філліпс – син принцеси Анни, єдиної доньки Єлизавети II. Він не має королівських титулів і не виконує королівських зобов'язань. Батьки Пітера відмовилися від титулів для дітей, щоб дати їм можливість жити нормальним життям. Пара відвідувала тільки сімейні заходи. Як відомо, Пітер і Отем одружилися в 2008 році, хоча зустрічалися з 2003 року. На початку відносин Отем навіть не знала, що Пітер – онук королеви.

В оточенні пари вважають, що на рішення Отем вплинув вчинок Меган Маркл і принца Гаррі, які відмовилися від королівських обов'язків і поїхали жити в Канаду.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, у королівській сім'ї не приховати скандалу.

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