Знаменитості розлучаються майже так само часто як звичайні люди, але їх розставання завжди на виду, до них прикута увага ЗМІ і громадськості

Politeka.net вирішила згадати колишніх чоловіків українських зірок, з якими вони жили на світанку своєї кар'єри, а іноді й на піку популярності.

Солістка «НеАнгелів» Слава Камінська влітку 2019 року розлучилася зі своїм чоловіком Едгаром Камінським. Але мало хто знає, що до Едгара Слава була заміжня за бізнесменом Євгеном.

Як зізнавалася сама артистка, вона вийшла за нього не з великої любові, а тому що більше ніхто заміж не кликав. Співачка жартує, що Євген зняв з неї вінок безшлюбності. Пара була одружена трохи менше року. Розпався шлюб через те, що Камінська закохалася в іншого чоловіка.

Єдиним офіційним чоловіком Наталії Могилевської був маловідомий бізнесмен Дмитро Чалий. Про це весілля писали всі українські ЗМІ – таким воно було шикарним.

Правда, шлюб Могилевської протримався лише рік. Пара пояснила своє розлучення відсутністю спільних інтересів.

Зірка українського і російського шоу-бізнесу Світлана Лобода не була в офіційному шлюбі, але жила у цивільному шлюбі з хореографом Андрієм Царем. Від нього співачка народила першу доньку Євангеліну. Ім'я батька своєї другої дитини Лобода приховує, хоч у ЗМІ ходять чутки, що у неї роман з Тіллем Ліндеманном.

Ще одна екс-солістка групи «ВІА-Гра» Анна Седокова офіційно була одружена двічі. Перший чоловік артистки - білоруський футболіст, капітан київського «Динамо», Валентин Белькевич. Вони були одружені два роки. У шлюбі народилася донька Аліна.

Другий чоловік зірки - бізнесмен Максим Чернявський. Йому Седокова народила доньку Моніку. Їх шлюб також тривав всього два роки.

Телеведуча Ольга Фреймут була одружена з режисером Олександром Ракоєдом. Шлюб протримався кілька років. Свою першу доньку Злату Фреймут народила від іншого чоловіка.

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