37-річний шоумен Дмитро Шепелєв, вдівець співачки Жанни Фріске, розважається в компанії своєї однолітки - дизайнера Катерини Тулупової

Як передає Politeka.net, Тулупова поділилася свіжими кадрами з коханцем у своєму мікроблозі в Instagram. Судячи з геометки, парочка зараз відпочиває в Італії. Зокрема, будучи в Мілані вони мило позували перед вітриною магазину. Тулупова зняла їх відображення. Шепелєв склав пальці у формі сердечка і спробував зобразити "качині губки". Блондинка Катя поруч з ним тримає фотоапарат і схилила до нього свою голову.

Раніше парочка засвітилася на кадрах зі зборів книжкового клубу - одного з проектів, яким займається Тулупова. Дівчина в підписі до фото зізналася в романтичних стосунках із вдівцем Фріске.

"Стартував один з найбільш емоційних проектів - книжковий клуб @zavtrakclub_ru ! Вийшло абсолютно феєрично... Наскільки я помилялася, настільки це зараз виявилося абсолютно актуально. І не тому, що один з ведучих - мій коханий чоловік @dmitryshepelev , хоча цього не можна виключати, а тому що всім учасникам цього літературного шабашу робити це – величезне задоволення!♥️", - написала дівчина у соцмережі.

Тепле зізнання про "коханого чоловіка" було сприйнято позитивно не всіма. Зокрема, деяких коментуючих, мабуть, фанатів Фріске, слова Каті розлютили.

"Швидше б зійшлися, може тоді заткнетесь. Обидва противні."

"Жах ! Не показуйте їх і не турбуйте людей!"

Зазначимо, Жанна Фріске померла від раку в 2015 році, залишивши Шепелєва з маленьким сином на руках. Через три роки вперше з'явилася інформація, що вдівець зустрів іншу кохану - бізнес-леді та дизайнера інтер'єрів Тулупову.

Раніше ми повідомляли, уважні користувачі звернули увагу на розтягнутий светр Тулупової на зборах книжкового клубу, в той час, як її коханий був у костюмі-трійці. Багато хто припустив, можливо, Катя приховує "животик" з майбутнім спадкоємцем.

Нагадаємо, день народження сина Шепелєва міг закінчитися трагедією.

А ще Politeka писала, що чоловік померлої від раку Фріске Шепелєв відгуляє весілля з довгоногою блондинкою.

Також Politeka повідомляла, Фріске з'явилася перед весіллям Шепелєва.