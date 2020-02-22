У суботу, 22 лютого, відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2020

Як повідомляє Politeka, у фіналі Нацвідбору виступили шестеро артистів, які мріють представити Україну на ювілейному, 65-му, конкурсі «Євробачення-2020», який пройде у Роттердамі (Нідерланди) 12-16 травня. Вже відомо, хто ж виграв путівку на міжнародні змагання.

У фіналі конкурсу виступили:

1) Українська бандуристка KRUTЬ з піснею «99», яка посіла перше місце в першому півфіналі Нацвідбору;

2) Автор пісень і виконавиця Jerry Heil, яка прославилася завдяки пісні «Охорона, отмєна»;

3) Гурт Go-A, який здивував українців автентичним вокалом, танцювальною музикою і африканськими барабанами;

4) Девід Аксельрод, відомий українській публіці як фіналіст шоу «Голос країни». Зазначимо, що раніше артиста звали Володимир Ткаченко. Він брав участь у шоу «Шанс» і представляв Україну на «Новій хвилі». Також Ткаченко брав участь у шоу «Х-фактор» і «Танці з зірками»;

5) 22-річний Андрій Хайат пробував свої сили на конкурсі вже вдруге. Його хіт «Call For Love» дуже форматнаий для Євробачення. Хайат відомий завдяки проекту «Голос країни»;

6) Закривали фінал відбору своїм номером група TVORCHI з Тернополя. Вони стали переможцями другого півфіналу Нацвідбору.

Після голосування стало відомо, хто переміг у відборі. Згідно з остаточними результатами, на Євробачення-2020 поїде Go-A. Саме Go-A представлятиме Україну на пісенному конкурсі.

Зазначимо, що під час Нацвідбору на сцені виступали не лише конкурсанти, а й інші артисти, включаючи членів журі. Ефір Нацвідбору грандіозним музичним перформансом відкрила Вєрка Сердючка, а Тіна Кароль показала шоу-номер, спеціально підготовлений для фіналу.

Раніше ми писали, що Україну не розглядають в якості вірогідного переможця на пісенному конкурсі Євробачення-2020. Після завершення другого півфіналу Нацвідбору Україна втратила позиції у рейтингу букмекерів. Можливо, найближчим часом ситуація зміниться.

Нагадаємо, що дружина фіналіста Нацвідбору на Євробачення приголомшила гучним звинуваченням: «Шавки гавкають…».

Як повідомляла Politeka, відомий продюсер розніс фіналістів Нацвідбору на Євробачення: "Самодіяльність райцентру".

Також Politeka писала, що доля Девіда Аксельрода вирішена: "Це останній...".