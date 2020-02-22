У суботу, 22 лютого, відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2020
Як повідомляє Politeka, у фіналі Нацвідбору виступили шестеро артистів, які мріють представити Україну на ювілейному, 65-му, конкурсі «Євробачення-2020», який пройде у Роттердамі (Нідерланди) 12-16 травня. Вже відомо, хто ж виграв путівку на міжнародні змагання.
У фіналі конкурсу виступили:
1) Українська бандуристка KRUTЬ з піснею «99», яка посіла перше місце в першому півфіналі Нацвідбору;
Ведуча «Х-фактор» в мереживній боді виставила напоказ розкішне тіло: «До чого ж гарна!»
Зірка "Орла і Решки" вразила пікантними кадрами в найнесподіваніших місцях і позах: "Це безумство!"
Асмус без штанів задерла ногу і засвітила зайве у відвертій позі: «Ох і щастя Гаріку...»
Принцеса Діана була важко хвора, у Єлизавети II видали страшний діагноз: подробиці вражають
2) Автор пісень і виконавиця Jerry Heil, яка прославилася завдяки пісні «Охорона, отмєна»;
3) Гурт Go-A, який здивував українців автентичним вокалом, танцювальною музикою і африканськими барабанами;
4) Девід Аксельрод, відомий українській публіці як фіналіст шоу «Голос країни». Зазначимо, що раніше артиста звали Володимир Ткаченко. Він брав участь у шоу «Шанс» і представляв Україну на «Новій хвилі». Також Ткаченко брав участь у шоу «Х-фактор» і «Танці з зірками»;
5) 22-річний Андрій Хайат пробував свої сили на конкурсі вже вдруге. Його хіт «Call For Love» дуже форматнаий для Євробачення. Хайат відомий завдяки проекту «Голос країни»;
6) Закривали фінал відбору своїм номером група TVORCHI з Тернополя. Вони стали переможцями другого півфіналу Нацвідбору.
Після голосування стало відомо, хто переміг у відборі. Згідно з остаточними результатами, на Євробачення-2020 поїде Go-A. Саме Go-A представлятиме Україну на пісенному конкурсі.
Зазначимо, що під час Нацвідбору на сцені виступали не лише конкурсанти, а й інші артисти, включаючи членів журі. Ефір Нацвідбору грандіозним музичним перформансом відкрила Вєрка Сердючка, а Тіна Кароль показала шоу-номер, спеціально підготовлений для фіналу.
Раніше ми писали, що Україну не розглядають в якості вірогідного переможця на пісенному конкурсі Євробачення-2020. Після завершення другого півфіналу Нацвідбору Україна втратила позиції у рейтингу букмекерів. Можливо, найближчим часом ситуація зміниться.
Нагадаємо, що дружина фіналіста Нацвідбору на Євробачення приголомшила гучним звинуваченням: «Шавки гавкають…».
Як повідомляла Politeka, відомий продюсер розніс фіналістів Нацвідбору на Євробачення: "Самодіяльність райцентру".
Також Politeka писала, що доля Девіда Аксельрода вирішена: "Це останній...".