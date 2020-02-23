Українська співачка Оля Полякова збентежила змінами у зовнішності, "примальовувавши" собі те, чим її не наділила природа

Як передає Politeka.net, красуня поділилася кадрами в "сторіз" в Instagram, на яких показала обличчя крупним планом. Артистка частенько бавиться різними фільтрами в соцмережі: то метелики "домальовує", то шапку Санти та інше. На цей раз Полякова вирішила спробувати щось новеньке. Артистка додала на свої щічки і носик милі веснянки. Оля навіть сама здивувалася, що виглядає "прикольно".

Артистка з'явилася в сірій джинсовій куртці, з випрямленим волоссям, яке поклала на одне плече, і мінімумом косметики.

"О, а я не пробувала ще фільтр з веснянками. Прикольно...", - зазначила зірка. А на фото вона додала голосування: чи йдуть їй ці зміни?

Раніше ми повідомляли, Полякова показала себе у соцмережі без макіяжу: її прям не впізнати, наче 18 років. Як розповіла співачка в "сторіз", вона вирішила похвалитися свіжістю шкіри обличчя після нової косметологічної процедури.

А нещодавно Полякова налякала шанувальників страшними кадрами бійки. Як відомо, крім співочої кар'єри, Оля ще знімається у фільмах. Кадри, де її "жорстоко б'ють", були зроблені під час тренування, на якому вона розучувала сцену бійки. Так, противник Олі спочатку понарошку «б'є» її по обличчю з усього розмаху, а потім кидає на мати.

В якийсь момент постановочного бою співачка опиняється на підлозі обличчям вниз і намагається поповзти, однак її суперник зі словами: «Стояти!» хапає її за одяг і піднімає на ноги.

Також ми розповідали, Полякова спокусила тисячі фанатів жарким фото, на якому постала без штанів. На артистці піджак, мереживні панчохи та туфлі на високих підборах. Оля позувала, повернувшись до камери пружною "п'ятою точкою".

Нагадаємо, Полякова зчепилася зі слугою народу у прямому ефірі.

Як повідомляла Politeka, Полякова у короткому вбранні засвітила зайве: «можна дивитися вічно».

Також Politeka писала, що юна дочка Полякова показала "звірине обличчя.