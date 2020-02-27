Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко влаштувала гарячі танці з подругою і колегою по цеху Настею Івлєєвою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok зірки.

«З Настюшкой», - коротко йдеться у підписі.

На опублікованих кадрах видно, що Ивлеева елегантно трясе сідницями, поки Тодоренко прикидається лялькою і тримає їх. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку шанувальників.

«Регіна – лялька з голосиной», «дуже люблю вас», «єп твою мать, як завжди – найтоповіші», «я ору», «бомба», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що телеведуча досить часто радує шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram, то спільними фотосесіями з чоловіком, російським музикантом, Владом Топаловим, а також поволі розкриває подробиці своїх нових проектів, демонструє фото сімейних буднів і показує всю свою сім'ю.

По завершенню відпочинку на Мальдівах зірка відразу ж повідомила про продовження роботи над своїми проектами і відразу ж почала поповнювати Instagram новими фото.

На представленому кадрі зірка позувала в стильному вбранні, що складається з блискучого сукні без бретелей і зайвих деталей. При цьому артистка показала також акуратно покладені в м'які хвилі локони і яскравий макіяж.

Варто відзначити, що в новому стилі ведуча з'явилася в ролі одного з членів журі на новому російському шоу. Участь у ньому вона прийме перші, а новина про це з'явилася лише вчора, що чимало здивувало користувачів Instagram:

«Регіна, Ви зводите тату?», «Шикарна👍», «Хочу сек*», «Чекаю!!! 🤩», «Як завжди красуня🔥», «#сложно_быть_звездой», «Краса👍», «Далеко не ідеальне обличчя. Але подобається шалено 😍😍😍», «Чарівна 😍», «Шикарна ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», – написали користувачі мережі.

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