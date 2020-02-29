Відома українська співачка MARUV показала новий образ на теренах Instagram
На фото співачка позує в колготках і довгих чоботях вище коліна. Верх у MARUV теж був з прозорою сіточки. Можна легко побачити білизна через неї. Образ співачка доповнила капелюшком і великими сережками. На тлі нічого не видно, так як знімок був студійним. Анна Корсун, таке справжнє ім'я співачки, сиділа на одній нозі, а другу задерла. На другому фото вона вже її виставила в бік, а груди вперед. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Сьогодні міжнародний день рідкісних захворювань))) з святом. Не хворійте", - написала Корсун під фото.
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Фанати встигли поставити майже 30 тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"Шикарна", "Психічний розлад", "свят мало не буває", "І вам не хворіти :)", "Відвал голови", "Як раз сьогодні у мене інфекція ока . Зі святом", "вмієш виліковувати людей з такими фотографіями",. "Я, яка читаючи цей пост хворію".
Раніше ми повідомляли, що українська співачка MARUV, поділилася з шанувальниками новими кадрами, зроблені під час останньої фотосесії.
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала фото, зроблені в стильному імідж - артистка позувала в шубі і чорному боді.
В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися різними жаркими моментами зі свого життя.
Так, на сторінці артистки в соціальній мережі Instagram MARUV поділилася з шанувальниками відвертим кадром з нової фотосесії. Сама зірка одягнена в тонкий чорний боді з зав'язками на шиї, на одному плечі Анни звисає масивна шуба з різнокольоровими плямами, а стильний образ завершує чорна капелюх і макіяж з підведеними очима.
Нагадаємо, MARUV розсунула ноги і влаштувала брудні танці в обтягуючих лосинах
А ще Politeka писала, що MARUV на колінах зняли в самий непристойний момент, кадри облетіли мережа
Також Politeka повідомляла, що Расторгуєв покликав MARUV в РФ, не забувши образити українців