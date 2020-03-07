Відомий український хореограф, учасниця популярного шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко розкрила, чому не робить відвертих знімків для своїх сторінок у соцмережі

Олена Шоптенко жодного разу не була помічена у відвертих фотосесіях, а її instagram рясніє фотографіями з сином, друзями, кадрами з тренувань, а також її професійними портретами. Про це вона розповіла в інтерв'ю в програмі "Світське життя".

Катерина Осадча запитала, чи соромиться вона цього чи просто не отримувала відповідних пропозицій. Виявляється, Шоптенко часто запрошували зніматися в стилі ню для чоловічих журналів.

«Але тоді я відмовляла. Я просто думала, що це не моя сила. Мені здавалося, що я професіонал, хореограф, що у мене зовсім інші пріоритети. Хоч я танцюю у дуже відвертих вбраннях», – наголосила вона.

Для себе коханої танцівниця такого також не робить, проте, зазначає, що хотіла б «щось залишити» на пам'ять після народження дитини.

«Коли ти стаєш дорослішим — все змінюється. Хочеться залишити щось на згадку. Тим більше після дитини і його годування», — пояснила Олена.

Нагадаємо, що переможниця "Танців з зірками 2019", актриса Ксенія Мішина поділилася своїми думками про людському тілі. Зірка опублікувала фото в Instagram, на яких виставила напоказ свою чарівну красу.

Артистка наділу безрукавку і зробила високу зачіску. Дівчина спрямувала погляд у бік, засвітивши свої тіні коричневого відтінку.

На другому фото Мішина перебувала за столом. Вона була в чорному обтягуючому гольфі. Зірка посміхалася, продемонструвавши натуральну красу. На обличчі дівчини практично не було макіяжу, а виділялися лише вії.

У пості Ксенія розповіла, що ставилася до свого тіла дбайливо і завжди вважала його інструментом. Художник імпонує традиційна індійська медицина – аюрведа і вона мріє пройти курс детоксикації всього організму.

Зараз же артистка випиває по два літри води в день, дотримується помірного харчування і робить масаж обличчя та інші речі, щоб підтримати красу і відтягнути старість.

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