Відомий український співак MELOVIN (Костянтин Бочаров), якого називають улюбленцем артиста Андрія Данилка, опублікував новий пост в Instagram

Зірка поділився нескромним знімком, зробивши селфы в ліжку, пише Рoliteka.net. MELOVIN розташувався на білих простирадлах.

Верх співака був голим, через що він зміг посвітити своєїм немалим татуюванням на ключиці.

Також на руці зірки було видно інше тату.

Артист сперся на руку, повернувши голову. Його очі були спрямовані в бік, а губи відкриті.

"добраніч", - підписав фото він.

За сім годин пост зібрав понад 15 тисяч лайків та багато коментарів.

"Ну це сильний секс🔥🔥", "Ну от і як тут тепер заснути?😂🔥", "Баби ну це вже занадто 🤤😂", "Несіть тазик дівчинки😻🥵🔥❤️", "І як тепер заснути", "я ж не засну ти ок", "ГоспАди, шо за СЭХС🔥", "Всі фани: чому концерт буде в жовтні ?? МЕЛ ЯК ТАК??!?😭

Мел: в сенсі які концерти в жовтні *непорозуміння*", "ПІШОВ СПАТИ", "Ну і як тепер заснути? 😏😂", "Чудово виглядаєш. Втім як завжди 😉", "Мій хороший, я тебе дуже сильно люблю, але відчуваю, що я точно не засну.Але все одно спокійної ночі, бажаю тобі солодких снів💕😘", "ух, який контент під'їхав 🔥🤤", "Ну навіщо ти так з нами,аа?😍🔥", "Як після цього заснути 😏 Всі вимерли 😄", - написали користувачі мережі.



Нагадаємо, MELOVIN в одному з недавніх інтерв'ю розповів про конфлікт із співачкою Джамалою. Артист зізнався, що розчарувався в співачці, як в людині. Як зазначив MELOVIN, він її любить, як співачку, але як людину абсолютно не розуміє.

Співак розповів, що розчарувався в Джа після конфлікту у 2018 році. Виявляється, після нацвідбору "Євробачення 2018", де переміг Melovin, зірка поставила лайк під коментарем: "Краще б на Євробачення поїхав Каdnay, а не цей фарбований го**к Melovin" . Після чого відмовилася від своїх дій.

Раніше ми писали, що MELOVIN позував в кепці, толстовці, великих окулярах і джинси з дірками величезного розміру на колінах. Він був в автобусі або чомусь подібному. Можна побачити сидіння і вікно зі шторками.

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