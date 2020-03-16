66-річна актриса Тетяна Кравченко, яка відома українському глядачеві за роллю Валюхи Будько в серіалі "Свати" покрасувалася в компанії своєї одвічної серіальної суперниці і подруги одночасно

Зоряні дами позували на камеру в затишній обстановці. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram

«З Людмилою Вікторівною ❤️😍», - підписала артистка своє нове фото. На знімку вона сидить з колегою по знімальному майданчику, вони дивляться на монітор комп'ютера і посміхаються, притулившись одна до одної.

На знімку Людмила Артем'єва і Тетяна Кравченко виглядають радісними. Одна у світлому вбранні, інша - у темному.

Нагадаємо, шанувальники постійно запитують у Кравченко, коли вийде довгоочікуваний 7-й сезон "Сватів". Справа в тому, що після останнього сезону пройшло сім років: зйомки були заморожені з ряду причин, в тому числі і через одного з головних акторів Федора Добронравова (грає чоловіка Валюхи), якому заборонили в'їзд в Україну за антиукраїнські висловлювання.

У лютому 2020 зйомки, нарешті, продовжилися. Роботи ведуться в Білорусі під Мінськом. За попередньою інформацією, глядачі зможуть побачити улюблений серіал на екранах до кінця поточного року.

У новому сезоні герої у своїх фантазіях переносяться в XIX століття, де ведуть життя поміщиків. В одному з епізодів глядачі побачать Валю та Івана Будько в юності.

Так, песонаж Тетяни Кравченко в дитинстві зіграє 12-річна українська актриса Марія Тарасова, у якої, не дивлячись на юний вік, за плечима величезний досвід - 40 ролей.

Раніше ми повідомляли, що ще один актор з серіалу Добринін має намір покинути шоу. Крім причини того, що стосується амплуа актора, воно йому здається недолугим, другою причиною стало те, що його не пускають в Україну. Після 2014 року доля серіалу була багатьом незрозуміла. Також багато акторів кардинально змінили своє життя. Наприклад, зараз Анна Кошмал (Женя Ковальова) чекає дитину, Людмила Артем’єва (Ольга Ковальова) виїхала до Німеччини. Акторський склад постійно змінюється, і сценаристам постійно доводиться щось міняти.

Нагадаємо, що Тетяна Кравченко показала, як проводить вечір: «Жінка вогонь», з'явилося фото.

Як повідомляла Politeka, Добронравов не втримався і видав всю правду про звільнення Васильєва з "Сватів": "Дуже підло...".