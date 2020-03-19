Лариса Доліна здивувала шанувальників різко помолоділим і схудлим видом

64-річна російська співачка ретельно стежить за своєю фігурою. Відомо, що для підтримки форми вона сидить на дієті і виділяє час на заняття спортом. Результат таких старань, як говориться, на лице: Доліна може похвалитися вельми вражаючою для свого віку фігурою.

Втім, деякі шанувальники вважають, що її обличчя виглядає підозріло молодо. Це провокує численні чутки про пластичні операції. Однак, сама співачка категорично заперечує їх.

Зовнішність Доліної в черговий раз викликала бурхливі дискусії днями, коли зірка з'явилася в програмі «Привіт, Андрій» та справила справжній фурор своїм виглядом. Стилістка зробила фото співачки і поділилася ним у своєму Instagram, де знімок тут же почали коментувати люди.

«Ми як завжди красиві і стрункі! макіяж і зачіска для моєї коханої ЛА», - підписала фото стилістка.

На знімку можна побачити, що Доліна помітно схудла. Для передачі їй вибрали стильний брючний костюм і просту укладку з випрямленими волоссям. Обличчя артистки виглядає зовсім гладким для її віку.

«Яка ж вона елегантна і благородна!», «Шикарна жінка», «Виглядає бомбічно!», «Таємнича історія Лариси Доліної) визначено з кожним роком все прекрасніше», «Ух ти! Здорово!», - пишуть люди в коментарях до знімка.

Раніше ми писали про те, що донька Доліної Ліна поділилася у своєму мікроблозі в Instagram фото, на якому вони з мамою позують перед дзеркалом в гримерці. Якщо дівчина постала в звичайному вигляді (темному пальто, смугастій сорочці та окулярах), то її мати не на жарт налякала зовнішнім виглядом.

Бліда шкіра, синюшні повіки і вилиці, сіре плаття і розпатлане волосся - все це стало частиною гриму, адже, виявляється, артистка грає в мюзиклі Олексій Франдетті "Суїні Тодд, маніяк-цирульник на Фліт-стріт". Показ пройшов напередодні в Театрі на Таганці. Доліна виконує одну з головних ролей - місіс Ловетт, спільницю маніяка - звідти і цей цвинтарний образ.

Нагадаємо, бліда Доліна плюнула на все і вийшла на сцену в лахмітті: "Так схудла...".

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