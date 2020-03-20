Дочка відомого російського композитора і автора багатьох популярних пісень Ігоря Крутого Вікторія вирішила показати свою маму, сестру і дочку на відпочинку

На новому опублікованому кадрі з пляжу зоряні красуні з сімейства Крутого лежали на піску і позували на камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram старшої з дочок Ігоря Крутого.

Так на представленому артисткою фото, її мама, яка вже у віці, але виглядає при цьому пристойно, а також молодша сеста і дочка були в купальниках і чи то посміхалися, чи то кокетували на камеру.

Вікторія зробила підписом до знімка, що скоро світ подолає напасть коронавірусу, треба грітися на сонечку і побільше позитиву, вважає співачка.

Шанувальники Торі активно коментують пост і пишуть, що її родички справжні красуні і неймовірні "милі".

Раніше повідомлялося про те, що відомий російський співак Філіп Кіркоров постав перед шанувальниками у сміливому образі - близькому, за смисловим значенням, до свого сценічного амплуа.

"Справжній Цар!", - пишуть підписники зірки під відео, яке є по суті міні-копією відомого комедійного фільму, передає Politeka.net. Як виявилося, з допомогою такого оригінального ролика, де, як і в оригінальному фільмі, застільничали, співали і веселилися, Кіркоров і його зоряний друг Микола Басков вирішили привітати сестру Ігоря Крутого Аллу з особистою значущою датою і святом:

«Представляю нового героя з Ювілейного фільму для Аллочки Крутої. Знайомтеся - "Цар всієї російської естради" Філіп Кіркоров 😀😀😀. В інших, не менш значущих ролях - "Золотий голос Росії" Микола Басков, "Прекрасна цариця" Алла Крута і "Великий режисер-винахідник" Тимур Бекмамбетов🏆. Величезне спасибі всім чудовим акторам за чудову гру та участь у цьому незвичайному і веселому проекті!», - підписаний "міні-фільм" – пародія на відому комедію «Іван Васильович змінює професію».

Фолловери, серед яких чимало зірок російського шоу-бізу, просто в захваті від побаченого:

«Дуже крутий фільм ❤️❤️❤️🔝🔝»

«Ай молодці !!!! 👍😂😂😂👏👏👏»

«Дуже приємно, цар всієї російської естради🤣 кращий!!!»

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