Юна дочка Олі Полякової Марія показала нові кадри в Instagram

На фото Маша позує в корсеті і сорочці. Образ доповнила Полякова стильними сережками, кросівками та розпущеним волоссям. На першому фото вона стоїть і задерла голову, а на другому - присіла на одну ногу. На тлі нічого не було видно, так як це студійне фото. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мама сказала : нічого собі !!! А ви як опишіть цю фотку ??", - написала Маша.

Фанати встигли поставити більше 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Ви так схожі з мамою", "Чудова", "Дуже круто", "Красива і смілива", "Красива, але сережки це жесть".

Раніше ми повідомляли, що старша дочка української співачки Олі Полякової Маша влаштувала стильну фотосесію в новому іміджі.

Юна модель і зірка Instagram представила на своїй сторінці цілий фотозвіт з останньої фотосесії, на якій постала в бунтарську підлітковому образі.

Так, цього разу на своїй сторінці в Instagram молода модель похвалилася кадрами, на яких з'явилася в спортивному стилі: у світлих рваних джинсах і оверсайз-толстовці з принтом. Масивний ланцюг на шиї і трендова капелюх завершують образ.

Повідомлялося, що 15-річна Маша, дочка української співачки Олі Полякової, шокувала публіку неймовірно дорослим зовнішнім виглядом у свій день народження, 2 березня.

Дівчина поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому постала з яскравим макіяжем, особливо виразними очі здаються завдяки "смокі-штрихам". Крім дорослого зовнішнього вигляду, юна красуня вразила мережа, притулившись на фото до полуголому хлопцеві. Останній розстебнув сорочку, посвітивши торсом, заради жаркого знімка.

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