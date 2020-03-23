Популярна українська співачка Настя Каменських показала, як тепер тренується вдома через карантин

Настя фактично кожен день відправляється на утренню пробіжку, про що досить часто повідомляє в розділі Сторі в Instagram. Однак, співачка не забуває також і про прості домашні тренування, які зазвичай проходить в спротзалах, пише Рoliteka.net.

Оскільки зараз всі заклади закриті, Анастасія активно розповідає на своїй сторінці в соціальній мережі, як боротися зі стресом, як правильно харчуватися і навіть про те, як займатися вдома. З цього приводу Настя навіть організувала онлайн заняття з шанувальниками, які були сприйняті досить позитивно.

Цього разу на своїй сторінці співачка розповіла про намір проводити тренування перед камерою заради шанувальників ще частіше, ніж раніше. На представленому фото усміхнена співачка позувала у стильному бордовому костюмі, що складається з топа і обтягуючих лосин.

«Разом ми сила! 💪 Тому зараз нам особливо важливо підтримувати один одного і мотивувати! Я знаю, що ви свідомо ставитеся до свого здоров'я та здоров'я інших і залишаєтеся вдома, хоч це і не легко.

Коли я провела першу онлайн тренування з вами і отримала так багато фідбек, то зрозуміла, що хочу і буду продовжувати! ☑️ Тому на період карантину МИ З ВАМИ РЕГУЛЯРНО БУДЕМО ЗАЙМАТИСЯ РАЗОМ ! 🏃‍♀️ Я вже розробляю для вас програму тренувань з моїм тренером. Будемо робити вам тонкі талії, пружні Кім, стрункі ніжки і підтягнуті ручки!», – написала Настя.

До цього Настя показала, як вирішила урізноманітнити домашні будні і представити повну тренування в соціальній мережі. Кадром по завершенню заняття в будинку зірка поділилася на своїй сторінці.

«Як же приємно, що мій прямий ефір з ранковим тренуванням подивилися так багато людей! І що багато хто потім подякували за вправи, за те, що розворушила вранці і смотивировала тренуватися далі. А значить - ви не просто дивилися ефір, а робили вправи разом зі мною! 🤗

Коли бачиш відгук - це завжди тааак приємно! І мене це теж мотивує робити для вас ще більше. І ось, натхненна вами, я вирішила запустити карантинний марафон #тренируюсьсNK 🏃🏼‍♀️💪🏻 Давайте мотивувати один одного разом!», – написала артистка під новим постом. Шанувальники відреагували досить позитивно на новий пост.

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