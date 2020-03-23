Леся здивувала нарядом під час прогулянки по туристичним місцям в Китаї

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла про поїздку в Китай і показала стильний образ під час відпочинку

Артистка показала в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці стильний кадр, на якому позувала на одній з китайських вуличок у чорній захисній масці, пише Politeka.

За словами зірки, коли вона була в Китаї під час відпустки, то ще тоді, кілька місяців тому, носила маску і якщо б вона знала про швидке настання епідемії, то запаслася б масками в більшій кількості.

На самому фото Леся позувала в коротенькій шкіряній міні-спідниці з замком спереду, акуратній чорній кофті і болотного кольору ботильйонах на невисокому каблуці. Доповнила свій "образ дня" провідна маленькою сумочкою такого ж відтінку, як і її одежа.

Причому підпису зірка розповіла про плани на найближчий час. надавши шанувальникам можливість провести свій час з нею, нехай і у віртуальному режимі:

«Задовго до карантину .. я ще тоді так раділа ... стільки масок тут в магазинах, різнобарвних, з малюнками і без ... Дура🙈 тому набери оптом😆 Ну а поки ми сидимо по домівках: шановні шанувальники запрошую вас на «Карантинні Вечора з Лесею Нікітюк» 😆😆😆

Концертна програма:

12.00 тренування вдома (Сторіс) 13.00 хід парад дебільних масок в Сторіс 14.00 готують обід (Сторіс) 15.00 розвиває дрібну моторику рук .. лайкають мої фотки😆 20.00 передача «Вітаємо піснею» у прямому ефірі 😂❤️ (акомпонент Р. Квінта @ruslankvinta) обіцяв бути в треніках з білим роялем😆 як вам програма ??? # КарантинниВечоры # КарВеч» - написала Леся під новим кадром.

До цього Никитюк з яскравим макіяжем на обличчі і з акцентом на пухкі губи з'явилася в чуттєвому образі. Свій наряд Леся вирішила доповнити чорним капелюхом і акуратними сережками-кільцями такого ж відтінку.

Волосся Никитюк вирішила розпустити. При цьому в підписі зірка звернула увагу не на новий образ, а розповіла про те, що хоче познайомитися зі своїми шанувальниками, навіть тими, хто раніше її неодноразово критикував.

«Сьогодні нас стало більше) аж на 100 до😎 давайте знайомитися ?! Напиши з якої ти країни, міста або смт, і чому на мене підписався (лась)! Ви теж тітка Наташа пишіть😆❤️ Спасибі мої 3.3🌟Хай вам всім щастить🥰🙏 Сьогодні нас стало більше на 100к🙈🥰Давайте знайомитися новенькі)! Напиши звідки ти (країна, місто) і чому на мене підписаний🥰🙏Спасибі що зі мною🌟 # 3.3 млн # друзі #forever», – написала Леся.

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