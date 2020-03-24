Знаменита українська співачка Настя Каменських показала зайве під час запису ролика в гримерці

Не так давно пройшов черговий ефір шоу "Голос", під час якого Анастасія з'явилася у оливковковому обтягуючому комбінезоні з дуже глибоким декольте. Однак до того, як похизуватися стильним вбранням перед публікою, зірка записала досить провокаційне відео, пише Рoliteka.net.

Як відомо, артистка підкорює не тільки соціальну мережу Instagram своїми роликами і новими фото, зірка ще є активним користувачем програми "Тік-Ток". На цей раз вона записала незвичайне відео перед ефіром пісенного шоу.

Настя позувала в стильному комбінезоні оливкового кольору з дуже глибоким декольте, яке прикрасили масивні прикраси срібного відтінку і складається з безлічі бус і незвичайних деталей. При цьому на її обличчі – яскравий макіяж, такий, що відтіняє її блискучу шкіру, а волосся покладені в акуратний пучок.

Сама зірка активно рухалася перед об'єктивом, встигаючи продемонструвати всього за кілька секунд цілу гаму емоцій на своєму обличчі. Схоже, співачці дуже подобається робити ролики в подобномстиле, оскільки в розділі Сторі на її сторінці вони з'являються фактично кожен день.

Раніше на своїй сторінці співачка розповіла про намір проводити тренування перед камерою заради шанувальників ще частіше, ніж раніше. На представленому фото усміхнена співачка позувала у стильному бордовому костюмі, що складається з топа і обтягуючих лосин.

«Разом ми сила! 💪 Тому зараз нам особливо важливо підтримувати один одного і мотивувати! Я знаю, що ви свідомо ставитеся до свого здоров'я та здоров'я інших і залишаєтеся вдома, хоч це і не легко.

Коли я провела першу онлайн тренування з вами і отримала так багато фідбек, то зрозуміла, що хочу і буду продовжувати! ☑️ Тому на період карантину МИ З ВАМИ РЕГУЛЯРНО БУДЕМО ЗАЙМАТИСЯ РАЗОМ ! 🏃‍♀️ Я вже розробляю для вас програму тренувань з моїм тренером. Будемо робити вам тонкі талії, пружні Кім, стрункі ніжки і підтягнуті ручки!», – написала Настя.

Нагадаємо, Каменських в білосніжному вбранні здивувала новим обличчям.

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