Знаменитості роблять вигляд, що ніколи такого не було

Бейонсе, Кім Кардаш'ян, Меган Маркл та інших знаменитостей все життя будуть переслідувати ці фотографії

Адвокат Бейонсе витратив дуже багато сил і грошей, щоб фотографія співачки була видалена з інтернету. Але цього, звісно, не вдалося зробити. Терь щороку в день офіційного "зникнення" кадру фанати тролять артистку цим знімком. Про це пише "Космо".

Кім Кардашьян якось попалася фотографу, який опублікував її знімок без ретуші і у зірки стався емоційний вибух. Модель хотіла показати ідеальні пляжні фото, але журналісти її випередили. Після цього зірка зайнялася ще більше спортом і привела себе в ідеальну форму.

Ольга Бузова в одному з інтерв'ю зізналася, що в її біографії є такі моменти, які б вона хотіла викреслити зі свого життя. Вона тоді була учасницею "Дому-2", де камери висіли на кожному розі. В мережі тепер є багато її фото топлес, якими співачка не пишається.

Микола Басков і Анастасія Волочкова засвітилися на інтимні фото в 2013 році. Тоді пара відпочивала на Мальдівах. Кадри потрапили в мережу з позначкою 18+, а фанати відразу почали говорити про роман. Зірки не зраділи такому стану речей. Вони донині згадують один про одного з теплотою, але про кадрах мовчать.

Меган Маркл теж викликала скандал за непристойні фото. Кадри повинні були підірвати репутацію герцогині, але Кенсінгтонський палац спростував автентичність знімком і пригрозив судом провокаторам.

Представники ЗМІ встигли багато потріпати нерви цим фото. Меган зробила висновки і більше не світилася подібним чином.

Повідомлялося, що на початку цього року британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл приголомшили заявою про складення з себе повноважень.

Пара вирушила жити до Канади, і повернулася до Лондона всього на кілька днів з нагоди Дня співдружності націй (9 березня).

З першого квітня пара закриває свій офіс у Великобританії, адже саме з цього числа Меган і Гаррі офіційно позбудуться королівських обов'язків.

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