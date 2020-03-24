Відома російська актриса Христина Асмус, дружина коміка Гаріка Харламова, показала нове гаряче фото в Instagram

На кадрі Асмус позує або в платті або обмотана рушником білого кольору. Волосся у неї були на цей раз розпущені і зроблені кучерями. Можна помітити, що Христина забула про білизна, чим ще більше підігріла інтерес до знімка. На тлі майже нічого не видно, окрім двері і стіни. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"У грудні я знялася в повнометражному фільмі «Кітобой», Це не хоррор)))), це драма. Я зіграла дівчину з секс відеочату, Уууфь))) Але поспішаю вас засмутити, пікантних сцен не було. Прям навіть образливо. Зате був мій найдовший дубль у кар'єрі, який тривав 43 хвилини", - написала Асмус.

На другому фото вона була вже з фарбованими коротким волоссям, видно, що то був парик. Образ доповнила халатом і якийсь одягом під ним. Асмус сиділа на ліжку або дивані.

Фанати встигли поставити більше 30 тисяч лайків і написали кілька коментарів, в яких вихваляли красу актриси і її молоде обличчя.

Повідомлялося, що Христина Асмус показала себе за обідом чи сніданком в білій блузці.

31-річна російська актриса, що здобула популярність завдяки серіалу «Інтерни», постала перед публікою на новому опублікованому нею знімку за столом з солодощами.

Артистка грайливо дивилася прямо в объекив камери і показала, як відкрила рот, щоб нібито з'їсти цукерку:

"От не люблю, коли фотографують нишком 🤳🏻 Ось прям не люблю. Ось прям нишком 🥺 На публічних заходах - ок, хоч коли в зубах збираю)))))) Але по особистих справах - кафе, кіно, магазин, вулиця, аптека, ліхтар... 😂 Нееееее", - підписала свій новий знімок зірка ТБ.

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