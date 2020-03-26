24-річна українська співачка Яна Шемаєва, яка виступає під псевдонімом Jerry Heil, збентежила незвичайним образом, запитавши у шанувальників, як вони ставляться до реклами

Як передає Politeka.net, фіналістка Нацвідбору на "Євробачення-2020" Jerry Heil поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в топі соковитого рожевого відтінку і широчезних джинсах, в яких вона, як володарка тендітної фігури, просто потонула.

Яна доповнила "дитячий пацанський" образ двома хвостиками на голові і оригінальним макіяжем з рожевими тінями і візерунком з точок під очима. Зірка застигла в момент стрибка, відвівши руки в сторони.

Jerry Heil поділилася в підписі, що одночасно ненавидить і любить рекламу".

"Але наступає якраз такий день, коли блін треба нові труси! 😆 І саме ті, які не замовила зі знижкою за промокодом, ідеально підійшли б! Ось тільки у кого я їх бачила... Я не хочу впарювати що попало! Завжди кажу відкрито про рекламу, але пора з'ясувати, кому дійсно цікаво і АКТУАЛЬНО!", - поділилася співачка, Jerry Heil в странном наряде огорошила откровением, Дорофееву зацепило: "Надо новые трусы!"

Укрнет: Jerry Heil удивила внешним видом в топе и широких штанах (фото) користувачів відповісти на декілька запитань, щоб зрозуміти і визначитися, яку рекламу її фанати зможуть витерпіти.

Пост зібрав понад 11 000 "лайків" менш ніж за добу. Багато хто захоплювався зовнішнім виглядом зірки, але деякі відкрито заявили, що проти будь-якої реклами, і тоді Яна пояснила, навіщо вона їй потрібна.

"Я взагалі не розумію навіщо пхати рекламу в кліпи особисто для мене це ненормально я хочу дивитися яскраві відеороботи а не телевізор з рекламою!" - "тому що це спосіб зняти кліп не за десятки тисяч, а безкоштовно або хоча б за півціни) дійсне питання в тому, як подати промо таким чином, щоб це було не просто обережно вписано, А ЦІКАВО".

"Аааааа, клас😍😍😍"

"Така класна 😎❤️"

"Штани🔥"

"Нічого собі"

У коментарях під фото Jerry Heil відгукнулася й українська співачка Надя Дорофєєва, написала: "Яка ти кльова". Дівчата мило перекинулися компліментами.

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