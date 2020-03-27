У мережі вже кілька днів обговорюють новину про те, що у супермоделі Белли Хадід є "дочка"

Як виявилося, інтернет-користувачі помітили нереальну схожість між мировою знаменитістю і московською школяркою під ніком kira_keipi в Instagram, пише Politeka.net.

Особливо схожість двох красунь можна помітити, порівнявши фото дівчинки і знімки Белли до пластики.

Белла Хадід до та після пластики:

Дівчинка отримала велику популярність після вірусного відео, оприлюдненого днями. Тоді користувач мережі зняв дитину в московському метро і опублікував кадри в TikTok з підписом "Дочка Бели Хадід в Москві".

Після цього Кіра отримала популярність в Instagram. За три дні на неї підписалися більш як 7000 осіб. Під кожним постом люди відзначають Беллу Хадід і пишуть Кірі, як же вона схожа на знаменитість.

"Просто сьогодні та вчора мої друзі скидали мені фотографії, а я і як би просто, я не знаю, з чого ви це взяли, але я не ображаюся", - написала дівчинка в одному з постів.

Знімки школярки також опублікували в одній з груп.

«ДОЧКА БЕЛИ ХАДІД» ЗАВЕЛА INSTAGRAM, і у неї вже більше 7 тисяч підписників! Московська школярка Кіра, яку в Мережі порівнюють з моделлю, каже, мовляв, не очікувала такої популярності і не бачить великої схожості з Белою", - написано в пості.

"Взагалі-то дуже схожа😂😂 особливо до водички з лимоном", "Типова російська школярка😂", "мені здається коли вона підросте, у неї пройде дитяча округлість і буде схожа🤪", "У неї що дочка є ?))", "Ну правда схожа дуже , якщо чесно, то Белла саме такої простої зовнішності і є , особливих красот не спостерігається в її зовнішності", "Погляд дуже схожий", "Реально схожа", - прокоментували підписники.

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