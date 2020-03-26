55-річна співачка Таїсія Повалій розповіла, чим займається вдома, повернувшись до України із Росії
Як передає Politeka.net, артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram страхами за своє здоров'я. Виявилося, вона вже тривалий час нікуди не виходить.
Таїсія намагається гнати геть від себе погані думки: "Я вже майже два місяці сиджу з рідними, займаюся зарядкою і музикою! 💓💓💓💓💓 І це Щастя для мене!😘😘😘😘😘 Знаю, не можна перебувати в страху і сумнівах, можна довести себе до занепаду сил і втрати бажання рухатися далі! Тому, ми пам'ятаємо, що головне — Здоров'я! Тільки здоровий спосіб життя!"
Шанувальники кинулися втішати Таїсію.
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"Таєчка прекрасна, набирай позитиву і здоров'я в колі сім'ї, одного разу все зміниться на краще"
"Вже не так страшний коронавірус, як той момент, а що ж буде далі?.. І всі ці думки, звичайно, зовсім не надихають і не заряджають🤷♀️Тому, Дай Бог, щоб для нас усіх - це все було з найменшими втратами🙏"
"А нам Таєчка ніколи сидіти вдома,працюємо не покладаючи рук у звичайному режимі, карантин нам тільки сниться))"
"Альбом від якого підвищується настрій відразу на 150%❤️ Такий маленький ковточок позитиву🙂 Сам вірус не страшний, як те що коїться з людьми"
До цього Повалій налякала фанатів фото в масці і інвалідному кріслі. Артистка ще в лютому повідомила про те, що травмувала ногу і була змушена звернутися за допомогою в лікарню.
"Без паніки! Зробила МРТ, кісточка таки моя пошкоджена, 5 тижнів лікар сказав не ставати на ногу!", - ділилася співачка з фанатами в Instagram. До речі, травму вона отримала вдома - "на рівному місці, підвернувши ногу".
Нагадаємо, Таїсія Повалій відверто зізналася, що трохи не вмерла з-за власної помилки.
Також Politeka повідомляла, що співачка Таїсія Повалій похвалилася своїм визнанням в країні-агресора.