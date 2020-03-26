55-річна співачка Таїсія Повалій розповіла, чим займається вдома, повернувшись до України із Росії

Як передає Politeka.net, артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram страхами за своє здоров'я. Виявилося, вона вже тривалий час нікуди не виходить.

Таїсія намагається гнати геть від себе погані думки: "Я вже майже два місяці сиджу з рідними, займаюся зарядкою і музикою! 💓💓💓💓💓 І це Щастя для мене!😘😘😘😘😘 Знаю, не можна перебувати в страху і сумнівах, можна довести себе до занепаду сил і втрати бажання рухатися далі! Тому, ми пам'ятаємо, що головне — Здоров'я! Тільки здоровий спосіб життя!"

Шанувальники кинулися втішати Таїсію.

"Таєчка прекрасна, набирай позитиву і здоров'я в колі сім'ї, одного разу все зміниться на краще"

"Вже не так страшний коронавірус, як той момент, а що ж буде далі?.. І всі ці думки, звичайно, зовсім не надихають і не заряджають🤷‍♀️Тому, Дай Бог, щоб для нас усіх - це все було з найменшими втратами🙏"

"А нам Таєчка ніколи сидіти вдома,працюємо не покладаючи рук у звичайному режимі, карантин нам тільки сниться))"

"Альбом від якого підвищується настрій відразу на 150%❤️ Такий маленький ковточок позитиву🙂 Сам вірус не страшний, як те що коїться з людьми"

До цього Повалій налякала фанатів фото в масці і інвалідному кріслі. Артистка ще в лютому повідомила про те, що травмувала ногу і була змушена звернутися за допомогою в лікарню.

"Без паніки! Зробила МРТ, кісточка таки моя пошкоджена, 5 тижнів лікар сказав не ставати на ногу!", - ділилася співачка з фанатами в Instagram. До речі, травму вона отримала вдома - "на рівному місці, підвернувши ногу".

Нагадаємо, Таїсія Повалій відверто зізналася, що трохи не вмерла з-за власної помилки.

Також Politeka повідомляла, що співачка Таїсія Повалій похвалилася своїм визнанням в країні-агресора.