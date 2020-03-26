Колишня дружина Потапа Ірина Горова розповіла про стосунки Насті Каменських і дітей в інтерв'ю

Горова є гарною діловою жінкою і донині зберігає теплі стосунки з Олексієм Потапенко (Потап). Вони разом працюють в продюсерському центрі Mozgi Entertainment. Про це пише Politeka з посиланням на інтерв'ю Ірини ЖВЛ. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Вона зазначила в програмі, що у дітей немає особливих відносин з новою дружиною Потапа:

"У них немає якихось особливих взаємин. Коли ми перетинаємося, спілкування зводиться до "привіт-поки". Тобто, заперечення ні, але назвати нас великою дружною родиною не можна", - каже Горова.

Раніше ми повідомляли, що знаменита українська співачка Настя Каменських показала, як проходить її карантин будинку разом з Потапом.

цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка вирішила показати цілий ролик із звітом: як вона проводить вільний час, як тренується і чим займається разом з чоловіком вранці. Як відомо, Настя кожен день відправляється на пробіжку, а Потап займається курсами англійської.

В ролику можна помітити і подробиці про раціоні зоряній парі, яка встигла скинути за час схуднення по 20 кілограм.

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